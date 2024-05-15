ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（4月）
予想 23.0万件 前回 24.22万件
21:30
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.5%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.6% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想 -10.2 前回 -14.3
米小売売上高（4月）
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.2% 前回 1.1%（自動車除くコア・前月比)
カナダ製造業売上高（3月）
予想 -1.3% 前回 0.7%（前月比)
23:00
米企業在庫（3月）
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
NAHB住宅市場指数（5月）
米予想 51.0 前回 51.0
バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席（議員からの質疑応答あり）
23:05
バーナンキ元FRB議長、英中銀経済予測見直しに関する報告書について説明
23:30
米週間石油在庫統計
16日
1:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、2024年石油会議で経済について講演（質疑応答あり）
4:20
ボウマンFRB理事、ブロックチェーンサミット「イノベーションと進化する金融情勢」講演（質疑応答あり）
5:00
対米証券投資（3月）
予想 N/A 前回 715.0億ドル
米主要企業決算
シスコシステムズ
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（4月）
予想 23.0万件 前回 24.22万件
21:30
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.5%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.6% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想 -10.2 前回 -14.3
米小売売上高（4月）
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.2% 前回 1.1%（自動車除くコア・前月比)
カナダ製造業売上高（3月）
予想 -1.3% 前回 0.7%（前月比)
23:00
米企業在庫（3月）
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
NAHB住宅市場指数（5月）
米予想 51.0 前回 51.0
バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席（議員からの質疑応答あり）
23:05
バーナンキ元FRB議長、英中銀経済予測見直しに関する報告書について説明
23:30
米週間石油在庫統計
16日
1:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、2024年石油会議で経済について講演（質疑応答あり）
4:20
ボウマンFRB理事、ブロックチェーンサミット「イノベーションと進化する金融情勢」講演（質疑応答あり）
5:00
対米証券投資（3月）
予想 N/A 前回 715.0億ドル
米主要企業決算
シスコシステムズ
※予定は変更されることがあります。