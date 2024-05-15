21:15
カナダ住宅着工件数（4月）
予想　23.0万件　前回　24.22万件

21:30
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.4%　前回　3.5%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.6%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想　-10.2　前回　-14.3

米小売売上高（4月）
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比)　
予想　0.2%　前回　1.1%（自動車除くコア・前月比)

カナダ製造業売上高（3月）
予想　-1.3%　前回　0.7%（前月比)

23:00
米企業在庫（3月）
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比)

NAHB住宅市場指数（5月）
米予想　51.0 　前回　51.0

バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席（議員からの質疑応答あり）

23:05　
バーナンキ元FRB議長、英中銀経済予測見直しに関する報告書について説明

23:30　
米週間石油在庫統計

16日
1:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、2024年石油会議で経済について講演（質疑応答あり）

4:20　
ボウマンFRB理事、ブロックチェーンサミット「イノベーションと進化する金融情勢」講演（質疑応答あり）

5:00
対米証券投資（3月）
予想　N/A　前回　715.0億ドル


米主要企業決算
シスコシステムズ

※予定は変更されることがあります。