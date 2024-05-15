ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（4月）

予想 23.0万件 前回 24.22万件



21:30

米消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.5%（前年比)

予想 0.4% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.6% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）

予想 -10.2 前回 -14.3



米小売売上高（4月）

予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)

予想 0.2% 前回 1.1%（自動車除くコア・前月比)



カナダ製造業売上高（3月）

予想 -1.3% 前回 0.7%（前月比)



23:00

米企業在庫（3月）

予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)



NAHB住宅市場指数（5月）

米予想 51.0 前回 51.0



バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席（議員からの質疑応答あり）



23:05

バーナンキ元FRB議長、英中銀経済予測見直しに関する報告書について説明



23:30

米週間石油在庫統計



16日

1:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、2024年石油会議で経済について講演（質疑応答あり）



4:20

ボウマンFRB理事、ブロックチェーンサミット「イノベーションと進化する金融情勢」講演（質疑応答あり）



5:00

対米証券投資（3月）

予想 N/A 前回 715.0億ドル





米主要企業決算

シスコシステムズ



※予定は変更されることがあります。

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