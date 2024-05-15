¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦½½ÌÀ¡¢RADWIMPS¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ë»²²Ã Ë¬Âæ¸å¤Î½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½½ÌÀ¤¬15Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£½½ÌÀ¤Ï14Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ë¬Âæ¸å¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¹¤º¤á¡×¤ÇRADWIMPS¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½½ÌÀ¡£RADWIMPS¤¬Àè·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂæËÌ¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑË¬Ìä¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥±¡¼¥¹ØÆþ¡×¤ÎÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½½ÌÀ¡£Ë¬Âæ¸å¤Ë¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤ß¡¢¤³¤ì¤¬ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤«¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´í¤¦¤¯¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¹¤º¤á¡×¤ÇRADWIMPS¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½½ÌÀ¡£RADWIMPS¤¬Àè·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂæËÌ¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑË¬Ìä¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥±¡¼¥¹ØÆþ¡×¤ÎÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½½ÌÀ¡£Ë¬Âæ¸å¤Ë¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤ß¡¢¤³¤ì¤¬ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤«¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´í¤¦¤¯¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë