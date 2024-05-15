15日、大井競馬場で行われた第69回大井記念(4歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金3200万円)は、好位から脚を伸ばした西啓太騎手騎乗の1番人気サヨノネイチヤ(牡5、大井・坂井英光厩舎)が、逃げた5番人気バーデンヴァイラー(牡6、川崎・内田勝義厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分08秒6(重)。

さらに2馬身差の3着に2番人気セイカメテオポリス(牡6、大井・渡辺和雄厩舎)が入った。なお、3番人気ヒーローコール(牡4、浦和・小久保智厩舎)は6着に終わった。

勝ったサヨノネイチヤは、父ダノンレジェンド、母オムスビ、その父オレハマッテルゼという血統。これで7連勝、重賞も3連勝となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆サヨノネイチヤ(牡5)

騎手:西啓太

厩舎:大井・坂井英光

父:ダノンレジェンド

母:オムスビ

母の父:オレハマッテルゼ

馬主:吉岡 泰治

生産者:木村牧場

【全着順】

1着 サヨノネイチヤ 1人気

2着 バーデンヴァイラー 5人気

3着 セイカメテオポリス 2人気

4着 ランリョウオー 4人気

5着 ミヤギザオウ 6人気

6着 ヒーローコール 3人気

7着 キャッスルトップ 7人気

8着 キタノオクトパス 8人気

9着 マースインディ 9人気