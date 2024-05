製品カタログを公開！マイセック「屋外用AEDライフキャビネット」

マイセックは、屋外にAEDを設置することが可能な「屋外用AEDライフキャビネット」の製品カタログを2024年5月14日(火)にマイセック公式HPで公開しています。

マイセック「屋外用AEDライフキャビネット」

屋外用AEDライフキャビネット グリーン オレンジ

AED保管ケースを製造販売しているマイセックは、屋外にAEDを設置することが可能な「屋外用AEDライフキャビネット」の製品カタログを2024年5月14日(火)にマイセック公式HPにて公開中です。

■公開の目的

屋外にAEDを設置したいと考えている自治体や学校、スポーツ施設の皆様に向け、屋外用AEDライフキャビネットを提案します。

カタログを公開することで細かな製品仕様や機能を見ることができます。

マイセックは、AEDの適切な保管により、地域の皆様の健康と安全に取り組むとのことです。

■コンテンツの特徴

屋外用AEDライフキャビネットは、その特長として、塩害に対する強さ、高い防塵・防水性、デザイン性の高さ、スタンドデザインの柔軟性を備えています。

【高い防塵・防水性】

この製品は、IP44適合品であり、防水・防塵性に優れ、雨の日でも屋外にAEDが設置できる安心感が提供されます。

【塩害に対する耐久性】

ケース本体がウレタン樹脂製という特徴から金属製ケースに比べ塩害に対する耐性が高くなっています。

金属製ケースは、錆びやすく海水浴場などの環境には適さない傾向があり、これに対して、マイセックのウレタン樹脂製ケースは錆びることがなく、海に近い場所でも安心して設置可能です。

【デザイン】

マイセックの屋外用AEDライフキャビネットは、標準カラーとして、国際蘇生連絡委員会が定めるユニバーサルカラーPANTONE348C(グリーン)を使用。

また、丸みを帯びたデザインやガラス部分をハートにすることで、親しみやすさと分かりやすさを兼ねそなえたデザインを実現。

スタンド部分は自由に印字可能で、住所やAEDの使用手順などを記載できるため、救命措置の迅速かつ正確な実施をサポートします。

また、施設内の地図などを印字でき、利用者の便益向上に寄与します。

