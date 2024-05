今年メジャーデビュー15周年を迎えた4人組ロックバンド・a flood of circleの渡邊一丘(Dr)が、自身の誕生日の9月7日に、東京・下北沢DaisyBarで初の自主企画ライブ『“Party!!!” 渡邊一丘 38th Birthday』開催すると発表した。ゲストを招いたセッションをメインとして行われる本イベント。今回のゲストには、2015年から2016年にかけてa flood of circleのサポートギタリストを務めていたキョウスケ(元・爆弾ジョニー)を迎える。

当日は渡邊とキョウスケのセッションに加え、来場者がともに楽しめる“パーティー”らしいコーナーも用意される。チケットは、a flood of circleのファンクラブ先行が開始されている。■『"Party!!!" 渡邊一丘 38th Birthday』日程9月7日(土) 東京・下北沢DaisyBar(ゲスト:キョウスケ/ex爆弾ジョニー)■a flood of circleツアー『CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道-』5月10日(金) 長野・長野LIVE HOUSE J5月11日(土) 石川・金沢vanvanV45月23日(木) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO6月5日(水) 香川・高松DIME6月7日(金) 福岡・福岡OP’s6月9日(日) 大阪・梅田TRAD6月13日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM7月11日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO(w/the pillows)7月18日(木) 愛知・名古屋BOTTOM LINE(w/cinema staff)7月21日(日) 神奈川・横浜BAY HALL(w/9mm Parabellum Bullet)■デビュー15周年記念公演『LIVE AT 日比谷野外大音楽堂』8月12日(月・祝) 東京・日比谷公園野外大音楽堂