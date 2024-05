K-POPガールズグループ・ITZYが15日、日本3rdシングル『Algorhythm』のリリースを発表し、YouTubeでミュージックビデオを公開した。公式Xアカウントでは「私たちの新曲たくさん聴いてください」というキャプションと共に紹介し、話題となっている。@itzyjapan_officialのYouTube動画はこちらITZY JAPAN 3rd Single『Algorhythm』がリリースされました!!私たちの新曲たくさん聴いてください♫????https://t.co/Q4gz1DV8PK#ITZY #MIDZY #Algorhythm #ITZYAlgorhythm pic.twitter.com/iQNpjYwdMi- ITZY JAPAN OFFICIAL (@JYPEITZYJP) May 15, 2024

@JYPEITZY_JPのX投稿はこちら○早くも新曲にハマるファン続出YouTubeで公開されたミュージックビデオにファンからは「表情のない操り人形みたいだったところから笑顔が出てきて、スタジオを飛び出してからは自然な姿で楽しそうに踊る姿にストーリー性を感じる」「決められたアルゴリズムに従わないっていう意味でビートスイッチが入ってきてるのか、、、鳥肌、、、まじ最高ITZY」「おしゃれでポップでガルクラなITZYらしさがあってダンブレもある、ラップもあるし高音パートもある、ITZYにしかできない曲!!!」「MVもセンス良すぎて困惑…!スタジオ撮影終えて飛行機に乗るためのカジュアル服のまま空港で踊り出す展開が好きすぎる」といったコメントが寄せられており、リリース直後にもかかわらず早くも多くのファンの心を掴んでいる。ITZY JAPAN 3rd Single『Algorhythm 』2024.5.15 ReleaseITZY「Algorhythm」Music Video https://t.co/ZdyprjRswH #Algorhythm #ITZYAlgorhythm pic.twitter.com/ecCq1sNUrw- ITZY JAPAN OFFICIAL (@JYPEITZYJP) May 14, 2024渋谷テレビジョンとスクランブルスクエアにて@SpotifyJP との屋外広告が5/19まで展開中!ぜひ探してみてね????????Spotifyhttps://t.co/s2AmWeHOD1#Algorhythm #ITZYAlgorhythm pic.twitter.com/CclwPIw76f- ITZY JAPAN OFFICIAL (@JYPEITZYJP) May 15, 2024なお、ITZYは17〜19日に国立代々木第一体育館(東京)で、22日に大阪城ホール(大阪)にて、でワールドツアーの日本公演『ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>in JAPAN』を開催予定。