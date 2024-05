Crossfaithが、6月26日(金)にリリースする最新アルバム『AЯK』からの先行トラックとして、ミルキー・ウェイ(Vo & B)とサム・マトロック(Vo & G)によるUK出身の2人組ロック・デュオWARGASM(ウォーガズム)をフィーチャリングに迎えた「God Speed feat. WARGASM」を5月15日(水)にリリース、Official Music Videoを日本時間20時にCrossfaith Official YouTube Channelに公開した。

彼らが共同制作するのは今回が初となり、CrossfaithからWARGASMへオファーし実現に至ったコラボレーションとなる。「音楽制作に対するアティチュードが俺たちは似ていて、そこにシンパシーを抱いた(Koie)」ということで、両者ともに強烈に惹かれあうものがあったという。WARGASMとCrossfaithとが共演するMusic Videoは2024年1月に日本で撮影され、同じく1月に行われたWARGASMの初単独来日公演では、KoieとTeruがサプライズ参加するなど既にこのスペシャルな取り組みを示唆していた。なお、Crossfaithは、7月2日(火)川崎CLUB CITTAを皮切りに、全26公演のJAPAN TOUR「Crossfaith AЯK Japan Tour 2024」を実施することが決定しており、更には2025年2月1〜2日に幕張メッセにてCrossfaith史上最大規模のワンマン、そしてCrossfaith主催のフェスを開催することを既に発表している。<リリース情報>Crossfaith『AЯK』リリース日:2024年6月26日(金)形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)「God Speed feat. WARGASM」「ZERO」「L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang」含む全11曲収録https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPuCD情報:通常盤 (WPCL-13588) 3300円(税込)<ツアー情報>Crossfaith AЯK Japan Tour 20242024年7月2日(火)神奈川, CLUB CITTA Guest Band:Paledusk2024年7月9日(火)山口, 周南RISING HALL Guest Band:Fear, and Loathing in Las Vegas2024年7月10日(水)広島, 広島クラブクアトロ Guest Band:Fear, and Loathing in Las Vegas2024年7月12日(金)岡山, 岡山CRAZYMAMA KINGDOM2024年7月15日(月・祝)沖縄, 桜坂セントラル (One Man Show)2024年7月24日(水)岐阜, club-G Guest Band:DEXCORE2024年7月25日(木)愛知, 名古屋 ダイアモンドホール Guest Band:JILUKA2024年7月27日(土)静岡, SOUND SHOWER ark 清水2024年8月2日(金)群馬, 前橋 DYVER Guest Band:Before My Life Fails2024年8月6日(火)兵庫, Harbor Studio2024年8月7日(水)京都, KYOTO MUSE2024年8月9日(金)奈良, EVANS CASTLE HALL Guest Band:KNOSIS2024年8月15日(木)長野, 長野CLUB JUNK BOX Guest Band:ROTTENGRAFFTY2024年8月17日(土)新潟, 新潟LOTS Guest Band:ROTTENGRAFFTY2024年8月18日(日)石川, 金沢EIGHT HALL Guest Band:Age Factory2024年8月22日(木)青森, 青森Quarter2024年8月24日(土)宮城, 仙台Rensa Guest Band:Sable Hills2024年8月25日(日)福島, 郡山Hip Shot Japan Guest Band:Sable Hills2024年9月12日(木)北海道, CASINO DRIVE Guest Band:The BONEZ2024年9月13日(金)北海道, PENNY LANE24 Guest Band:The BONEZ2024年9月16日(月・祝)茨城, mito LIGHT HOUSE Guest Band:Prompts2024年9月20日(金)愛媛, 松山 WstudioRED2024年9月22日(日)福岡, DRUM LOGOS2024年9月23日(月・祝)熊本, 熊本B.9 V12024年9月26日(木)大阪, 三国ヶ丘FUZZ (One Man Show)2024年9月27日(金)大阪, GORILLA HALL OSAKAhttps://crossfaith.jp/scheduleCrossfaith Official Site https://crossfaith.jp/