米最古のドッグショー、最高賞は漆黒のミニチュア・プードル
【AFP＝時事】米ニューヨーク市クイーンズ（Queens）でこのほど、同国最古のドッグショー「ウエストミンスター・ケネル・クラブ・ドッグショー（Westminster Kennel Club Dog Show）」の最終審査が行われ、ミニチュア・プードルの「セージ（Sage）」が最高賞「ベストインショー」に選ばれた。
テキサス州ヒューストン（Houston）から大会に参加したセージは、ノンスポーティング（非鳥猟犬種群）カテゴリーで1位だった。
【翻訳編集】AFPBB News
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テキサス州ヒューストン（Houston）から大会に参加したセージは、ノンスポーティング（非鳥猟犬種群）カテゴリーで1位だった。
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