米ニューヨーク市クイーンズで開催された「ウエストミンスター・ケネル・クラブ・ドッグショー」で、最高賞「ベストインショー」を受賞したミニチュアプードルの「セージ」とハンドラー（2022年5月14日撮影）。(c)KENA BETANCUR / AFP

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【AFP＝時事】米ニューヨーク市クイーンズ（Queens）でこのほど、同国最古のドッグショー「ウエストミンスター・ケネル・クラブ・ドッグショー（Westminster Kennel Club Dog Show）」の最終審査が行われ、ミニチュア・プードルの「セージ（Sage）」が最高賞「ベストインショー」に選ばれた。

　テキサス州ヒューストン（Houston）から大会に参加したセージは、ノンスポーティング（非鳥猟犬種群）カテゴリーで1位だった。

【翻訳編集】AFPBB News

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