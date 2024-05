2024年3月4日にメジャーデビュー4周年を迎えたKALMAが、新曲「恋人はバンドマン」を5月22日(水)にリリースすることを発表した。「恋人はバンドマン」は、UKインディを彷彿とさせるギターリフ、印象的なベースライン、4つ打ちのドラムが絶妙なバランスで絡み合うイントロから始まり、サビでは畑山悠月の作るキャッチーなメロディラインが映える新境地の1曲。バンドマンとしての誇りとちょっぴりの情けなさを歌う、世のバンドマンは共感必至の歌詞だ。

ライブ・イベント情報



<KALMAチャレンジャーツアー2024〜春風〜>5月17日(金) 宮城・darwin 開場18:30 / 開演19:00 w/ TENDOUJI問い合わせ:G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info5月22日(水) 福岡・LIVE HOUSE Queblick 開場18:30 / 開演19:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00-15:00(日祝以外))5月24日(金) 鹿児島・SRホール 開場18:30 / 開演19:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00-15:00(日祝以外))5月25日(土) 熊本・B.9 V2 開場17:30 / 開演18:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00-15:00(日祝以外))6月7日(金) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:30 / 開演19:00 w/ KEYTALK問い合わせ:ジェイルハウス 052-936-6041(平日 11:00-15:00)6月9日(日) 愛媛・サロンキティ 開場17:30 / 開演18:00 w/coming soon…問い合わせ:DUKE 087-822-2520(平日 11:00-17:00)6月12日(水) 東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00 w/ヤバイTシャツ屋さん問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日 12:00-15:00)6月20日(木) 群馬・SUNBURST 開場18:30 / 開演19:000 w/OCEANS問い合わせ:SUNBURST 027-395-04256月22日(土) 新潟・GOLDEN PIGS RED 開場17:30 / 開演18:00 w/OCEANS問い合わせ:FOB新潟 025-229-5000(平日 11:00-16:00)6月25日(火) 北海道・PENNY LANE 24 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…問い合わせ:マウントアライブ 050-3504-8700(平日 11:00-18:00)6月27日(木) 北海道・帯広MEGA STONE 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…問い合わせ:マウントアライブ 050-3504-8700(平日 11:00-18:00)[チケット詳細]チケット料金:前売 4,000円(税込)※オールスタンディング(税理番号付き) / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要https://l-tike.com/kalma/