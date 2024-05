Nothing's Carved In Stoneが本日5月15日、EP『BRIGHTNESS』をリリースした。同EP収録曲より「Will」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。EP『BRIGHTNESS』には、先行配信シングル「Dear Future」「Freedom」を含む全7曲を収録。初回限定盤DVDは2022年11月15日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された恒例ワンマン<Live on November 15th 2022>の模様を収録したもので、未発表映像を含めた全18曲が収められる大ボリュームだ。

■EP『BRIGHTNESS』



2024年5月15日(水)リリース購入・各サブスクリプション:https://ncis.lnk.to/2024EP【初回限定盤 (CD+DVD)】WPZL-32124〜5 ¥3,960(税込)【通常盤 (CDのみ)】WPCL-13557 ¥2,200(税込)▼CD収録曲01. Blaze of Color02. Bright Night03. Will04. Dear Future05. Freedom06. Challengers07. SUNRISE▼初回限定盤DVD<Live on November 15th 2022>01. November 15th02. Spirit Inspiration03. 白昼04. Idols05. Spiralbreak06. ツバメクリムゾン07. 9 Beat08. Brotherhood09. Midnight Train10. Walk11. Damage12. Fuel13. Milestone14. In Future15. Like a Shooting Star16. Beginning17. Out of Control18. The Silver Sun Rise Up High●先着購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天BOOKS:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:缶バッジ・WARNER MUSIC STORE、その他CDショップ:A4クリアファイル※一部取扱いのない店舗もございます※特典はなくなり次第終了とさせていただきます※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい