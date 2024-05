ATEEZ(エイティーズ)が、日本で初のファンミーティング「ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN」を開催することが決定した。8月21日、22日に東京で、8月27日、28日にグランキューブ大阪で行われる予定で、ファンクラブのチケット受付が、5月30日より開始となる。



2023年12月にリリースされた2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN : WILL」が、アメリカ・Billboardのメインチャート「Billboard 200」で、自己最高となる1 位を獲得。またイギリスの「オフィシャルアルバムチャート」で2位を記録するなど、ATEEZは今、世界的に注目を集めている。



先月は、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「Coachella 2024」に、K-POPボーイズグループ史上初となる出演を果たし、世界中から称賛を受けた。さらに、8月に日本屈指の大型フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」へ出演するほか、6月にはK-POPアーティストとして初めて世界最大級のフェスティバル「MAWAZINE」にヘッドライナーとしての出演が決定。

5月31日には、10thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.1」のリリースも控えており、ますます活躍の幅を広げる彼らのファンミーティングをお見逃しなく!



「ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN」

<東京ガーデンシアター>

8月21日(水) 開場17:00/開演18:30

8月22日(木) 開場17:00/開演18:30

<グランキューブ大阪>

8月27日(火) 開場17:30/開演18:30

8月28日(水) 開場17:30/開演18:30

■参加対象者:チケット申込み時、および公演当日にATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB 年間コース会員の方

■チケット料金:12800円(税込/全席指定)

※チケットの購入枚数制限:ファンクラブ年間コース会員限定・お一人様1公演2枚まで。ただし、同行者もファンクラブ年間コース会員であること必須

■チケットスケジュール

ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB チケット受付 (抽選):5月30日(木)11:00~6月23日(日)23:59

■主催:WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作:WOWOW / クリエイティブマンプロダクション

※未就学児入場不可

■チケットに関するお問い合わせ:ticket board お問い合わせフォーム

※お問い合わせ前に「ご利用ガイド」「よくある質問」をご確認ください

※24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします

※お問い合わせ内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます

※東京公演に関するお問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669(月・水・金 12:00~16:00)

大阪公演に関するお問い合わせ:キョードーインフォメーション

0570-200-888(11:00~18:00 日・祝日除く)



