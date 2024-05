Webメディア「isuta」は、東京・下北沢の「(tefu) lounge」にて、2024年5月10日(金)〜12日(日)の3日間限定でポップアップストア「 isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home- 」を東京・下北沢にて開催しました。当日は、おうち時間をごきげんにする、センスフルなアイテムを展開する4ブランドに出店していただきましたよ。今回は、ポップアップストア期間中の様子をレポート形式でお届けいたします!

「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」を開催5月10日(金)〜12日(日)の3日間の日程でオープンした、isutaのポップアップストア。小田急線の下北沢駅に直結した「(tefu) lounge」にて開催いたしました。開催時期は長い連休が終わった、最初の週末。ゴールデンウイークが終わり、気温の上昇と共に4月からの新生活の疲れが溜まって、なんとなく無気力になりがちな日々を過ごしていた方もいたのではないでしょうか。そんな時こそ、自分が一番リラックスして過ごせるおうちの中に、見ているだけでしあわせ、使うたびに癒されるプロダクトがあったら、“ごきげん”をチャージできるはず…そんな編集部の想いから、今回のPOP UP STOREのテーマ『ごきげんチャージ at home』が決まりました。出店いただいた4ブランドの商品は、まさにテーマにぴったりなものばかり。ポップな色使いのインテリア小物を展開する「PontreStudio(ポンレ ストゥディオ)」と、かわいいワンちゃん・ネコちゃんのイラストにきゅんが止まらない「szk illustration(シズカイラストレーション)」。香りで癒しをもたらすインセンスブランドの「HAKURO(ハクロ)」、お香ベースの香りのスキンケアを展開する「HITO’IKI(ヒトイキ)」が集結しました。各ブランドではどんなアイテムが人気だった?初お披露目のアイテムを含め、魅力的なラインナップで各ブランドともに見どころが多かった今回のPOP UP STORE。各ブランドのブースとともに、どんな商品が人気だったのかご紹介していきます!PontreStudio「ライフスタイルにアクセントを+」をコンセプトに、“色のある世界”を大切にし、お部屋はもちろん、手に取った人の気持ちも明るく照らすようなインテリア小物を取り揃える「PontreStudio」。カラフルなラグやエコストーンの小物トレイ、ポスターが店内に並びました。アイテムはすべて、ひとつひとつディレクターさんが手作業で制作された想いのこもったものばかり。中でも、オンラインストアではすぐに売り切れてしまうエコストーンシリーズは、オープン早々に購入される方が多くいらっしゃいましたよ。ラグアイテムでは、不動の人気ナンバーワン「mini ohana rug」(税込2800円)はもちろん、お目当てに来てくださる方も多かったアヒル型の「mocomoco duck mini rug」(税込3500円)や、「Banana mini rug」(税込3500円)など、ユニークなカタチのラグは2日目までに完売してしまうほど、大人気でした。szk illustration韓国っぽインテリア小物やアパレルが揃う、ワンちゃん・ネコちゃんのイラストがかわいい「szk illustration」。今回のPOP UP STOREで初お披露目となった、犬型の「ヘアピン」(税込1650円)は初日のオープン早々に半分以上が売れる人気っぷり!『dog』『lover』の2デザインで、セット購入される方も多くいらっしゃいました。ヘアピンとしてだけでなく、スニーカーにワンアクセントとしてつけるのもとってもかわいい…!購入された方はたくさんかわいがってあげてくださいね。さらに「szk illustration」は、トートバッグやTシャツ、クッションカバーなどにシルクスクリーンができるミニミニワークショップも開催。皆さん、世界にひとつだけのアイテムを楽しそうに作っていたのが印象的でした。HAKURO東京生まれのインセンスブランド「HAKURO」は、古くから親しみのある“お香”を、現代のライフスタイルに合わせて提案するブランド。普段はオンラインストアでしか買えないお香やパロサントを、実際に香りを試して購入できる、貴重な機会となりました。カラフルなラインナップとお香らしくない香りが特徴の「INCENSE STICKS GLASS」(税込3960円)。オンラインストアでは『SWEET OLIVE(キンモクセイ)』が圧倒的に人気ナンバーワンのようですが、会場では『GREEN TEA(緑茶)』も大人気でした。新茶が収穫される今の時期にぴったりな、爽やかさの中にほんのり渋みがある香りはまさに唯一無二。多くのお香初心者さんにも立ち寄っていただき、お香立ての「INCENSE STICKS STAND」(税込5940円)と一緒にゲットされる方もいらっしゃいましたよ。バニラを連想させるクリーミーで甘い香りが広がっていた「PALOSANTO STICKS」(税込2860円)は編集部員の間でも大人気。火をつけずにそのままでも香りを楽しめるということもあって、お部屋の中で火を使うことに抵抗がある方でも気兼ねなく愛用できそうです。HITO’IKIお香ベースのこだわりの香りにも癒される、スキンケアアイテムを展開する「HITO’IKI」。朝・昼・晩のシーンに合わせたプロダクトを展開しています。中でも人気だったのが、朝に使うのがおすすめなミスト状化粧水の「Day Oil Mist」(税込3380円)。テスターで試して、その使い心地と爽やかな香りを気に入って購入してくださった方が多い印象でした。これからのシーズンは朝だけでなく、汗で流れてしまった日焼け止めを塗り直す前にお肌を整えたい時や、室内でエアコンの乾燥が気になるシーンにもうってつけ。「お香」(税込1400円)は、その香りの良さと、お香立てがセットになっている点に惹かれる人が続出していました。お香20本とお香立てがセットになって1000円台で購入できるのは嬉しいですよね。最終日が『母の日』だったこともあり、「HITO’IKI」のプロダクトをお母さんへのギフトにされている方もいらっしゃいました。韓国で流行りの「レシート写真機」も設置したよ今回のPOP UP STOREでは、お買い物以外にも魅力的なコンテンツを揃えました。韓国でトレンドの「レシート写真機」は、撮影した写真がレシートのように出てくるユニークな写真体験ができちゃう。どなたでも無料で楽しめることもあり、多くの方が利用してくださいました。日本でもじわじわと注目が集まっていますが、実際に撮影経験をしたことがある方はほとんどいなかった模様。一緒に遊びに来たお友達やパートナー、家族と撮影したり、ディレクターの方と記念撮影したりと、皆さんが楽しんでいる光景が見られて、編集部員はとってもしあわせでした…!記念にお持ち帰りいただいたレシート写真は、ぜひご購入されたアイテムと一緒に、お部屋に飾っていただけると嬉しいです。“ごきげん”をチャージするアイテムとは出合えた?今回のPOP UP STOREに足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。“ごきげん”をチャージするアイテムとは出合えましたか?isutaのサイトやSNSを日頃からチェックしていただいている方々はもちろん、各ブランドのファンの方たちにもお越しいただき、お目当てのブランド以外の出店ブランドでも、お買い物を楽しむ様子も見受けられました。新たな“好き”との出合いがあった場所になっていれば幸いです。予定が合わずご来場いただけなかった方は、各ブランドのオンラインストアや、今後のイベント情報などをぜひチェックしてみてください。isutaでは、今後も不定期でポップアップストアを開催予定です。「こんなブランドに出店してもらいたい」というようなリクエストも随時、インスタのDMやお問い合わせフォームから受け付けていますので、お気軽にお知らせください!isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home- 参加ブランドPontreStudioInstagram:@pontre.studio公式HP:https://pontrestudio.base.shop/szk illustrationInstagram: @szkillustration_HAKUROInstagram: @hakuro_officialstore公式HP:https://hakuro.shop/HITO’IKIInstagram: @hitoiki___official公式HP:https://www.coyori.com/