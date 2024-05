MY FIRST STORY Hiroによるアパレルブランド『RULE THE FATE』が、『POP UP TOUR 2024 S&S』のルックビデオを公開した。

Hiroがクリエイティブディレクターを務める同ブランドは、モード、ロック、ストリートなどの様々な要素を取り入れた、ユニセックスな商品を展開。今回の映像は女優の山本舞香をゲストに迎えて撮影され、2人の普段見せないカジュアルな表情が見られるものに仕上がっているという。

なお、同ブランドによる『POP UP TOUR 2024 S&S』は、現在大阪にて開催中。6月には東京でも開催が決定しており、春夏アイテムを中心に新作が販売される。両会場とも入場無料で、随時オフィシャルSNSにて最新情報を発信していくとのこと。

(文=リアルサウンド編集部)