◆韓国の新人アーティストGyubinって?

【モデルプレス=2024/05/15】韓国のシンガーソングライターGyubin(ギュビン)が人気急上昇中。日本でも彼女が歌う「Really Like You」がチャートを席巻している。ここでは彼女の魅力を紹介する。Gyubinは2006年生まれ、17歳。韓国の高校に通う現役女子高生であり、今一躍注目を集めるシンガーソング・ライター。青春を現役で体感する彼女から溢れるキラキラとした雰囲気と、眩しい笑顔で観る人を魅了する新人アーティストである。

◆Gyubin「Really Like You」が“ポストIU”と話題

彼女のTikTokは、デビュー前から有名アーティスト(NMIXX(エンミックス)、Ayumu Imazu、有名振付師・ヨンジュン氏)とのコラボ動画などでも注目を集めていたが、1月にリリースされたデビュー曲「Really Like You」がアジア各国でバイラル・ヒットを記録、4月現在、全世界で総ストリーミング再生数2,500万回を記録し、デビューしたての新人としては異例の盛り上がりを見せている。中でも日本でのストリーミング再生数がアジア内で1位と、日本での注目度がかなり高まっている。「Really Like You」は10代の情熱的な恋心を歌った等身大の歌詞と爽やかなメロディが特徴的なポップ・ソング。Gyubinのキュートなボーカルとアコースティックギターの素朴な音色も相まって、ティーンエイジャー特有の青春の甘酸っぱさを感じさせる、春から初夏に向けた季節に相応しい楽曲となっている。彼女が初めて海外出張を行い撮影したミュージックビデオは、本人が「本当に撮影が楽しかった」と振り返るほど楽しむ様子が映し出されている。自転車に乗るGyubinがあなたの青春時代を思い出させることだろう。本楽曲リリース直後は顕著なチャート・アクションは見せていなかったが、韓国のテレビ番組でのパフォーマンス映像が香港、台湾などのK-POPファンの目に留まり、「踊っているのに歌が上手すぎる!」「ポストIU!」などと大きな話題になり、急激に拡散。各SNSのVlogや推し活動画のサウンドとして 幅広く使用されるようになり、日本にもその人気は波及中。爽やかで春の暖かい陽気を彷彿とさせる楽曲の魅力とGyubinのキュートなルックスが日本でも受け入れられ、現在アジア各国の中で日本での再生回数がダントツで突き抜ける現象を起こしている。日本のストリーミング・サービスでの再生数は既に1,000万回を突破、Spotifyのバイラルチャート1位、Instagramトレンド音楽1位など各チャートを席巻し、現在も週に約100万回のハイペースで再生回数を伸ばしている。楽曲のヒットとともにInstagramでのフォロワー数も急上昇しており、現在では30万人を突破。楽曲とともに本人への注目度も高まっていることが垣間見られる。現在のK-POPシーンは複数人でのいわゆるアイドル・ダンスグループが全盛であるが、Gyubinのような、テイラー・スウィフトの韓国版ともいえる、ソロでのギター1本の弾き語りスタイルはシーンの勢力図を一変させる、ゲームチェンジャーとしても可能性と魅力を秘めている。そのキュートなルックスと、末恐ろしい才能から目が離せない。(modelpress編集部)【リリース情報】アーティスト名:Gyubin/ギュビンタイトル:Really Like You/リアリー・ライク・ユーリリース日:2024年1月17日(水)楽曲リンク:https://Japan.lnk.to/RLYPu【Not Sponsored 記事】