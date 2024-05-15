Ìø½ÓÂÀÏº¡Ö¥ê¥º¥à¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ë´¶¤¸¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÌò¤Ç´¶¤¸¤¿²»¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú¤·¤µ
Ìø½ÓÂÀÏº
ÇÐÍ¥¤ÎÌø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÅÙ¤Ï·èÎö¤·¤¿À¶À¡¡Ê±é¡¦ÀîÀ¾Âó¼Â¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎÂçÉÍÎ¦¤ò±é¤¸¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç2020Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤à¤Ä¤½á»á¤Î¡Ö¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡×¡£¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¢É÷´ÖÂÀ¼ù»á¤¬¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÆ£°æÉ÷¤ÎÁ´³Ú¶Ê¡¢iri¡¢SIRUP¡¢Awesome City Club¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¤ëYaffle¤¬»²²Ã¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ÎÌø¤Ë¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Ë
¥Ù¡¼¥¹¤ÎÎý½¬´ü´Ö¤Ï¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
É÷´Ö´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¹¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤ËÍ¾·×¤ÊÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÌµµ¡¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò²»¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÁ¼Ì¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¤Ç¤³¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½º£²ó¥Ù¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±éÁÕ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Äã¤¤¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷´Ö´ÆÆÄ¤Ï±éÁÕ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Îý½¬´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
£±¥«·îÈ¾¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½£±¥«·îÈ¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨·è¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤·¤«ÃÆ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î²È¤¬Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ´Ö°Ê³°¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú´ï¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃÆ¤¯¤È»Ø¤«¤é·ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½Ã»´ü´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
²¿¿Í¤«»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¤«Æüº¢¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÆ¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»ÅÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½º£²ó¥É¥é¥à¤Ï¡¢Ì¨Ìò¤Î±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¡£¤ï¤ó¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥à¤ò¸µ¡¹¼ñÌ£¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥É¥é¥à¤ÏÃ¡¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°¤¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ß¥¹¤È¤«¥É¥é¥à¤¬°ìÈÖ¥Ð¥ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Æ±»ÎÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡©
¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±éÁÕ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤ò¤»¤º¡¢¥ê¥º¥à¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤³Ú´ï¤òÎý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ó¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤µ¤Æ¡¢Î¦¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ç®¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤È¤Æ¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤ò1¿Í¤Ç¥¼¥í¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë»Ñ¤È¤«¡¢Î¦¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ô¥å¥¢¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¸ý¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç¤â°¦¤»¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¶¦±é¤µ¤ì¤¿ÀîÀ¾¤µ¤ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
JO1¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²È¤Ç¤Ï£±¿Í¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê1 ¿Í¤Îºî¶È¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢À¶À¡¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©
¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¸½¾ì¤Ç¤ÎÀîÀ¾¤¯¤ó¤Ï¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤é¤Á¤ç¤ó¤Ã¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ó´é¤ò¤¹¤ë¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤É¤³¤«Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤â¡©
¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¼þ¤ê¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤ä°æÇ·ÏÆ³¤¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ºùÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Çµï 1 ²ó 1 ²ó¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍê¤â¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤¯¤ó¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤·¡¢´ÆÆÄ¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤ÆÂç¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î£²¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï³ä¤ÈÅ¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³ÊÅª¤Ë¤ÏÈ´¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡££²¿Í¤È¤â¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½º£²ó¤³¤ÎºîÉÊ¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤Ê¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»£±Æ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤«ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿¡¼¤À¤ÈÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò£±¿Í¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½É÷´Ö´ÆÆÄ¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥®¥¿¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É÷´Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ä¤í¤¦¡×¤È¤«Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½ÀîÀ¾¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀ¶À¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊDTM¡Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
DTM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÀ³Ê¾å¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¥Ù¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¤¤ÄÁ´Á³ÃÆ¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²½Ð¤µ¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡½¡½ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È½ÉÂê¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤È¤«¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢°ìÈÕ¤ÇµÍ¤á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎÏ¢Íí¤â»Å»ö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1²ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈËÍ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤òÄÉµá¡½¡½²»³Ú¤Ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤È¤«¤ª¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤²»³Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î´¶¾ð¤Ë¤â¹ç¤¦¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢THE BLUE HEARTS¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤«µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡½¡½²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢Ìø¤µ¤ó¤Î¼Çµï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°¤Êý¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆ°Êª¤À¤Ã¤¿¤ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤µ¤Æ¡¢ºÇ¶á»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¤ê³°Â¦¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï³ä¤È³°Â¦¤ÎÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿¦¶È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤½¤³¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÆâÂ¦¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤òÄÉµá¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡Ù¤Î»£±Æ»þ´ü¤È¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ´ü¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡ËºîÉÊ¾ðÊó¥¿¥¤¥È¥ë:¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¸¶ºî: ¤à¤Ä¤½á¡Ö¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡×(¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©) ´ÆÆÄ: É÷´ÖÂÀ¼ù¡Ösilent¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡× ¡ýmusic concept design: Yaffle ¡ý¼çÂê²Î:¡Ösurge¡× À¶À¡ by Takumi Kawanishi(JO1) ¡ÊC¡ËLAPONE Entertainment ½Ð±é: Àî⻄Âó¼Â(JO1)¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢Å·Ìî¤Ï¤Ê¡¢¶ð°æ Ï¡¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢ÇÏ¾ì±à°´¡¢º´ÄÅÀî°¦Èþ¡¢¥Æ¥¤Î¶¿Ê À½ºî: ±Ç²è¡Ø¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ¡ýÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó:AOI Pro. À½ºî´´»ö¡¦ÇÛµë:¥®¥ã¥¬ ¢£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È:¡ÊC¡Ë¤à¤Ä¤½á¡¦¾®³Ø´Û/¡Ö¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ