Ken Yokoyama、夏の九州ツアー＜Fanning Flames Tour＞にKUZIRAも帯同
Ken Yokoyamaが7月、九州を廻るショートツアー＜Ken Yokoyama「Fanning Flames Tour」＞を開催することが発表となった。
◆Ken Yokoyama 画像
Ken Yokoyamaは今年1月にリリースした8thフルアルバム『Indian Burn』に伴うツアー＜Indian Burn tour 2024＞ファイルを終えたばかり。＜Ken Yokoyama「Fanning Flames Tour」＞は、7月24日に宮崎 LAZARUS、7月25日に鹿児島 Caparvo Hall、7月27日に佐賀 GEILS、7月28日に熊本Be.9 V1といった4ヵ所4公演を廻るもの。全公演にKUZIRAが帯同することも決定している。
■＜Ken Yokoyama「Fanning Flames Tour」＞
7月25日(木) 鹿児島 Caparvo Hall
7月27日(土) 佐賀 GEILS
7月28日(日) 熊本Be.9 V1
w/ KUZIRA
関連リンク
◆横山健 オフィシャルTwitter
◆横山健 オフィシャルInstagram
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト