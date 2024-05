ジョンマスターオーガニックから、白雪姫、ジャスミン、ベルの3人のディズニープリンセスのイメージに合わせて調合した特別な香りとともに、しっとりとなめらかな髪へ導くオイルインヘアフレグランスが2024年5月16日(木)に登場した。

■ディズニープリンセスのイメージに合わせて調合

3人のディズニープリンセスをイメージして調合した特別な香りのオイルインヘアフレグランス。ネーミングは、それぞれの劇中に出てくる印象的なセリフや歌詞のフレーズをモチーフにしたオリジナルとなっている。

製品やデザインを通じてそれぞれのキャラクターのイメージや物語の世界観を楽しんでほしい。

■商品情報

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

ヘアフレグランス 白雪姫・ジャスミン・ベル各20mL 税込¥2,695

20mL×3 本セット 税込¥7,645

フルーティな香りの中に、白雪姫の純粋で真っすぐな美しい心を表現した「A wish come true 〜願いは叶う〜」スパイシーでウッディな香りでジャスミンの自由への憧れを表現した「Follow your heart 〜心のままに〜」甘くみずみずしいフローラルな香りで、聡明で好奇心旺盛なベルが時折見せる大胆なまでの意志の強さを表現した「Bold as a rose 〜薔薇のように大胆に〜」