BABYMONSTERファンミーティング開催記念ポップアップストアを大阪で追加開催
■ポップアップストアは、5月29日から6月9日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にオープン！
BABYMONSTERのファンミーティング開催記念ポップアップストア「BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE POP-UP STORE」が、東京に続いて大阪でも開催されることが決定。
5月29日から6月9日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にて展開され、追加グッズの販売も予定している。
BABYMONSTERは5月11・12日に日本で初めてのファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE』を開催。韓国デビューからわずか40日あまり、日本での正式デビュー前にもかかわらず、チケットが両日ソールドになるなど、すでに日本国内でも高い人気を獲得している。
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イベント情報
『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE POP-UP STORE IN OSAKA』
開催期間：05/29（水）～06/09（日）
開催場所：SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!
営業時間：10:00～21:00（最終入場 20:30）
ポップアップストアの詳細はこちら
https://yg-babymonster-official.jp/popup/see-you-there/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttimes.jp/report/0000422213/