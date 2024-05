BABYMONSTERファンミーティング開催記念ポップアップストアを大阪で追加開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ポップアップストアは、5月29日から6月9日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にオープン!

BABYMONSTERのファンミーティング開催記念ポップアップストア「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE」が、東京に続いて大阪でも開催されることが決定。

5月29日から6月9日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にて展開され、追加グッズの販売も予定している。

BABYMONSTERは5月11・12日に日本で初めてのファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』を開催。韓国デビューからわずか40日あまり、日本での正式デビュー前にもかかわらず、チケットが両日ソールドになるなど、すでに日本国内でも高い人気を獲得している。

(C)YG Entertainment ALL RIGHTS RESERVED.

イベント情報

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE IN OSAKA』

開催期間:05/29(水)~06/09(日)

開催場所:SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

営業時間:10:00~21:00(最終入場 20:30)

ポップアップストアの詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/popup/see-you-there/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttimes.jp/report/0000422213/