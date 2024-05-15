¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡¦AQAP¤¬¿Æ¥¤¥é¥óÀªÎÏ¤Î¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤È´Ø·¸¶¯²½¤«¡¡¹ñºÝ¥Æ¥í¤Î¿·¤¿¤ÊÀøºßÅª¥ê¥¹¥¯
ISKP¡¦¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¥Û¥é¥µ¥ó½£¤Ø¤Î·Ù²ü¶¯¤Þ¤ë
2024Ç¯1·î3Æü¡¢¥¤¥é¥óÆîÅìÉô¥±¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¥³¥Ã¥ºÉôÂâ¤Î¥½¥ì¥¤¥Þ¥Ë¸µ»ÊÎá´±¤ÎÄÉÅé¼°¤òÁÀ¤Ã¤¿¼«Çú¥Æ¥í¤¬È¯À¸¤·¡¢100¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¼«Çú¥Æ¥íÈÈ¤Î1¿Í¤¬¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï3·î22Æü¡¢¥Û¡¼¥ëÆâ¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿ÃË4¿ÍÁÈ¤¬´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Æ°¾®½Æ¤òÌµº¹ÊÌ¤ËÍð¼Í¤·¡¢140¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢¥í¥·¥¢Åö¶É¤Ï4¿Í¤¬¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Î¾»ö·ï¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¥Û¥é¥µ¥ó½£(ISKP)¤Î´ØÍ¿¤¬²¤ÊÆÅö¶É¤ä¥Æ¥íÂÐºö¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¯¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¤È¥¤¥é¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¹ñËÜÂÎ°Ê¾å¤Ë»ÙÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëISKP¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·âÀ¤Ë·Ù²ü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ä¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ê¤É²¤½£¤Ç¤ÏISKP´ØÏ¢¤ÎÂáÊá¤äÌ¤¿ë»ö·ï¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤âISKP¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·âÀ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·â¤Ç·üÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¤ÏISKP¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥«¥¤¥À·ÏÁÈ¿¥¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡ÊAQAP¡Ë¡×¤ÎÀøºßÅª¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AQAP¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤È¤Ï
AQAP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¸·½Å¤Ê¥Æ¥íÂÐºö¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¥¢¥ë¥«¥¤¥À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Æ±¤·¤Æ2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡£
AQAP¤Ï¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Î»ØÆ³¼Ô¥ª¥µ¥Þ¡¦¥Ó¥ó¥é¥Ç¥£¥ó¤ä¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥¶¥ï¥Ò¥ê¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥«¥¤¥ÀËÜÂÎ¤ËÃéÀ¿¤ò¶á¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä²¤½£¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯Å¨»ë¤¹¤ë¡£¥Ê¥·¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¡¦¥¦¥Ï¥¤¥·¤Ê¤ÉAQAP¤Î´´Éô¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¥ó¥é¥Ç¥£¥ó¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¤ÏAQAP¤ÎÀßÎ©°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊìÂÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡ÊAQY¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ç¥óÏÑ¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¶îÃà´Ï¥³¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ÇúÇË¥Æ¥í(2000Ç¯10·î)¤ä¡¢¥¤¥¨¥á¥ó²¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¡Ö¥ê¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿ÇúÇË¥Æ¥í(2002Ç¯10·î)¤Ê¤É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢AQAP¤âÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·âÀ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËAQAP¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñËÜÅÚ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Æ¥í»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ ¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ö¥É¥ë¥à¥¿¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÆÎ¹µÒµ¡ÇúÇËÌ¤¿ë¥Æ¥í»ö·ï¡Ê2009Ç¯12·î¡Ë¡¢¢ AQAP¤Î¹¹ðÅã¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¿Í¥¢¥ó¥ï¥ë¡¦¥¢¥¦¥é¥¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢²á·ã¼çµÁ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Àº¿À²Ê°å¥Ë¥À¥ë¡¦¥Þ¥ê¥¯¡¦¥Ï¥µ¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¦¥Õ¥©¡¼¥È¥Õ¥Ã¥ÉÎ¦·³´ðÃÏ½ÆÍð¼Í»ö·ï¡Ê2009Ç¯11·î¡Ë¡¢£ ¥¢¥¦¥é¥¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·ÏÊÆ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥·¥ã¥¶¥É¤Ë¤è¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢ÇúÇËÌ¤¿ë¥Æ¥í¡Ê2010Ç¯5·î¡¢¤Ê¤ª¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¿¥ê¥Ð¥ó±¿Æ°¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸«²ò¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¤ ¥¤¥¨¥á¥óÈ¯ÊÆ¹ñ¹Ô¤Î²ßÊªÍ¢Á÷µ¡¤Ë¾è¤»¤¿¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ËÇúÌô¤ò±£¤·¤¿²ßÊªµ¡ÇúÇËÌ¤¿ë¥Æ¥í¡Ê2010Ç¯10·î¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤Ç¼åÂÎ²½
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»¨»ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡×¤ÎÃæ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â°Õ»×¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Æ¥í¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ï2010Ç¯1·î¤ËAQAP¤ò¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤·¡¢¼åÂÎ²½¤·¤¿¥¢¥ë¥«¥¤¥ÀËÜÂÎ°Ê¾å¤ËAQAP¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¤ÎÏ¢Ë®Ä¾³íÉôÂ²ÃÏ°è¡Ê2018Ç¯5·îÇÑ»ß¡Ë¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥ï¥ë¡¦¥¢¥¦¥é¥¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ÎºîÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¥µ¥ß¡¼¥ë¡¦¥«¡¼¥ó¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¥¦¥Ï¥¤¥·¤Ê¤É½ÅÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£AQAP¤ÎÁÈ¿¥Åª¼åÂÎ²½¤Ë¤è¤ê¤½¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·âÀ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢º£Æü¤Þ¤ÇAQAP¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ë¿Æ¥¤¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥¢ÇÉÉðÁõÀªÎÏ¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ê¤ÉÃÏ¸µÀªÎÏ¤È¤ÎÀïÆ®¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ï¥¤¥¨¥á¥ó¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢AQAP¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤·¤¿ÉðÁõ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½¡ÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¶¯²½¤«
AQAP¤ÏºâÀ¯Åª¤Ë¤â·³»öÅª¤Ë¤âËÉÙ¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤·¤¿ÉðÁõ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤½¤ì¤òÏÅ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¡£AQAP¤Ï¥¹¥ó¥ËÇÉ¤Î²á·ãÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥¢ÇÉ¤Î¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢UAE¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÆîÉô»ÃÄêÉ¾µÄ²ñ (Southern Transitional Council) ¤«¤é¥¤¥¨¥á¥óÆîÉô¤Î»ÙÇÛ¸¢¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍø³²¤Ï°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ï¥¤¥é¥ó¤«¤é¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤äUAE¡¢ºòÇ¯½©°Ê¹ß¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¹È³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë³°¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏAQAP¤È¤ÎÁê¸ß¤ÎÊáÎº¸ò´¹¡¢AQAP¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥óÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯½©°Ê¹ß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ä¥Ò¥º¥Ü¥é¡¢¥·¥ê¥¢¤ä¥¤¥é¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿Æ¥¤¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥¢ÇÉÉðÁõÀªÎÏ¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥ó¥ËÇÉ¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¥Ï¥Þ¥¹¤È¤Î¶¦Æ®¤òÀë¸À¤·¡¢È¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡ÊÈ¿ÊÆ¡ËÆ®Áè¤ËÇï¼Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥À·ÏÀªÎÏ¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥ó¥ËÇÉ¤È¥·¡¼¥¢ÇÉ¤È¤¤¤¦½¡ÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿°ì¼ï¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤µ¤¨¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢AQAP¤¬Ä¹Ç¯½Å»ë¤¹¤ëÈ¿ÊÆÆ®Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ØÅ¨ÂÐ»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ë¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤¡¢AQAP¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢»ñ¶â¤Ê¤É¤Ç±ç½õ¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ³°Åª¹¶·âÀ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÌµÏÀ¡¢AQAP¤¬¥¢¥ë¥«¥¤¥ÀËÜÂÎ¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿9.11¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥í¤ò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃæÅì¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¸¢±×¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Æ¥í¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤ò²á·ã²½¤µ¤»¡¢¤½¤Î¼Ô¤ËÃ±ÆÈÅª¤Ê¥Æ¥í¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£º£¸å¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÈAQAP¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤ò1¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÃæÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£AQAP¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥Æ¥í¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë½½Ê¬¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¼¹É®¡§³ô¼°²ñ¼ÒStrategic IntelligenceÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ë