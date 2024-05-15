¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÌ¸Åç¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÁê¼ê¤òËµ´Ñ¤·ÇÔÀï¡Ö¤¢¡¼¡¢²ù¤·¤¤¡×È¬³ÑÍý»öÄ¹¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎËÞ¥ß¥¹¤À¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¥«¥ÉÈÖ¤ÎÌ¸Åç¡Ê£²£¸¡á²»±©»³¡Ë¤¬ËëÆâÂç±ÉæÆ¡Ê£³£°¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ£²Ï¢ÇÔ¡££±¾¡£³ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Âç´Ø»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¤Æ±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç±ÉæÆ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤é¤º°ú¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Ä¤ó¤Î¤á¤ë»Ñ¤òàËµ´Ñá¡£ºÆ¤Ó¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼éÀª¤Ë²ó¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÎÏ¤Ê¤¯ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤ÎÌ¸Åç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç±ÉæÆ¤¬¤Ä¤ó¤Î¤á¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡©¡¡¤½¤³¤Çà¾¡¤Ã¤¿á¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¡£¡Ö¤¢¡¼¡¢²ù¤·¤¤¡×¤ÈÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ê¤·¤Æ²¿¤È¤«¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë¼åµ¤¤ÊÁêËÐ¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ê¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£Á°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«¿®¡Ê¤Î¤Ê¤µ¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£