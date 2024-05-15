札幌vs磐田 スタメン発表
[5.15 J1第14節](札幌ド)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 4 菅大輝
DF 50 岡村大八
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 18 浅野雄也
MF 19 スパチョーク
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 14 駒井善成
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
ペトロヴィッチ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 31 古川陽介
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 37 平川怜
MF 41 石田雅俊
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 4 菅大輝
DF 50 岡村大八
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 18 浅野雄也
MF 19 スパチョーク
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 14 駒井善成
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
MF 35 原康介
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
ペトロヴィッチ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 31 古川陽介
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 37 平川怜
MF 41 石田雅俊
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展