新潟vs横浜FM スタメン発表
[5.15 J1第14節](デンカS)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 19 星雄次
DF 25 藤原奏哉
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 30 奥村仁
MF 32 長谷川巧
FW 9 鈴木孝司
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 21 阿部航斗
DF 18 早川史哉
DF 26 遠藤凌
DF 45 稲村隼翔
MF 20 島田譲
MF 40 石山青空
FW 7 谷口海斗
監督
松橋力蔵
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 15 上島拓巳
DF 19 實藤友紀
DF 24 加藤聖
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 19 星雄次
DF 25 藤原奏哉
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 30 奥村仁
MF 32 長谷川巧
FW 9 鈴木孝司
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 21 阿部航斗
DF 18 早川史哉
DF 26 遠藤凌
DF 45 稲村隼翔
MF 20 島田譲
FW 7 谷口海斗
監督
松橋力蔵
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 15 上島拓巳
DF 19 實藤友紀
DF 24 加藤聖
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル