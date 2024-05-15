名古屋vsFC東京 スタメン発表
[5.15 J1第14節](豊田ス)
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 34 内田宅哉
MF 41 小野雅史
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 1 児玉剛
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 7 松木玖生
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 34 内田宅哉
MF 41 小野雅史
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 1 児玉剛
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 7 松木玖生
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー