[5.15 J1第14節](豊田ス)

※19:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 5 吉田温紀

DF 20 三國ケネディエブス

DF 24 河面旺成

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 34 内田宅哉

MF 41 小野雅史

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

MF 6 米本拓司

MF 7 和泉竜司

MF 17 倍井謙

MF 27 中山克広

FW 10 パトリック

監督

長谷川健太

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 39 仲川輝人

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 33 俵積田晃太

FW 38 安斎颯馬

控え

GK 1 児玉剛

DF 5 長友佑都

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 7 松木玖生

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

MF 71 荒木遼太郎

監督

ピーター・クラモフスキー