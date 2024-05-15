浦和vs京都 スタメン発表
[5.15 J1第14節](埼玉)
※19:30開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 19 金子大毅
FW 10 福岡慎平
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 94 ク・ソンユン
DF 4 松田佳大
MF 25 谷内田哲平
MF 44 佐藤響
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 13 宮吉拓実
FW 22 一美和成
監督
チョウ・キジェ
※19:30開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 19 金子大毅
FW 10 福岡慎平
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 94 ク・ソンユン
DF 4 松田佳大
MF 25 谷内田哲平
MF 44 佐藤響
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 13 宮吉拓実
FW 22 一美和成
監督
チョウ・キジェ