[5.15 J1第14節](埼玉)

※19:30開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 28 アレクサンダー・ショルツ

DF 66 大畑歩夢

MF 3 伊藤敦樹

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

FW 10 中島翔哉

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 2 酒井宏樹

DF 20 佐藤瑶大

MF 8 小泉佳穂

MF 27 エカニット・パンヤ

MF 47 武田英寿

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 19 金子大毅

FW 10 福岡慎平

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 94 ク・ソンユン

DF 4 松田佳大

MF 25 谷内田哲平

MF 44 佐藤響

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 13 宮吉拓実

FW 22 一美和成

監督

チョウ・キジェ