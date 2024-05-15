柏vs湘南 スタメン発表
[5.15 J1第14節](三協F柏)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 31 守田達弥
DF 24 川口尚紀
DF 50 立田悠悟
MF 25 鵜木郁哉
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 7 阿部浩之
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 33 高橋直也
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
監督
山口智
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 31 守田達弥
DF 24 川口尚紀
DF 50 立田悠悟
MF 25 鵜木郁哉
MF 29 島村拓弥
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 7 阿部浩之
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 33 高橋直也
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
監督
山口智