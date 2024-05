JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」フリーきっぷ

販売期間:2024年6月9日(日)〜2024年6月15日(土) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

2024年4月9日(火)から6月30日(日)まで東京ディズニーランドで開催中の「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」

第1弾のミニーマウスに続き、今回の第2弾は、ドナルドダックが主役!

ドナルドダックが夢に描いた理想の街“ダックシティ”では、なんでもかんでもドナルドダックがスーパースター☆

日常ではありえない、ドナルドダックの理想の世界へと様変わりしたパークが楽しめます。

そんな「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」デザインの「フリーきっぷ」第2弾が登場!

6月9日の「ドナルドダック」のスクリーンデビュー日から1週間限定で販売されるデザイン。

王冠をかぶり、マントを身にまとった「ドナルドダック」をみんなで祝福!

「デイジーダック」、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」がクラッカーで盛大にお祝いしています☆

コレクションにもぴったりな、記念になるデザイン。

「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」デザインのディズニーリゾートライン「フリーきっぷ」の紹介でした。

※売り切れや販売終了となる場合があります

