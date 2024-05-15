¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ð¤»¤ë¡×¹âÌÚË»á¤¬¼¨¤·¤¿¡¡2·³Íî¤Á¤·¤¿ºå¿À¥µ¥È¥Æ¥ë¤Î¡ÉºÆÀ¸Ë¡¡É¤È¤Ï
¹âÌÚË»á
¡¡ºå¿À¤Î¥í¥Þ¥óË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬5·î15Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÅÏÊÕÎÊ¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï5·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¡ÊË¶¶¡Ë¤Î8²ó¤Ë¼«¿È¤ÎÊáµå¥ß¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.209¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡£»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¼ººö¡Ö6¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Úº´Æ£µ±ÌÀ2·³¹ß³Ê¡ÛÄËº¨¼ººö¤ÇÃæÆü¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡Ø²¶¤¬¥³¡¼¥Á¤Ê¤é¡»¡»¤µ¤»¤ë︎¡Ù¹âÌÚË¤¬ºå¿À º´Æ£µ±ÌÀ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤é︎
¡¡º´Æ£¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï5·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Úº´Æ£µ±ÌÀ2·³¹ß³Ê¡ÛÄËº¨¼ººö¤ÇÃæÆü¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡Ø²¶¤¬¥³¡¼¥Á¤Ê¤é¡»¡»¤µ¤»¤ë¡ª¡ª¡Ù¹âÌÚË¤¬ºå¿À¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤é¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¶ìÀï¤¬Â³¤¯º´Æ£¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆÀ¸Ë¡¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï14Æü¤Î»î¹ç¡¢2¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¤¬»î¤ß¤¿µ¾ÂÇ¤òÊá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬»°ÎÝ¤ËÁ÷µå¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Çº´Æ£¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¤ÇÄËº¨¤Î¼ººö¡£Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬³ÈÂç¡£¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤¬¥«¥ê¥¹¥Æ¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤ò¸¥¾å¡¢¤µ¤é¤ËÀÐÀî¹·Ìï¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢µÕÅ¾¤òµö¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹½õ¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÌÚ»á¤âº´Æ£¤Î2·³Íî¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö1²ó¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ·â´Þ¤á¡¢¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º´Æ£¤Î¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¼¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÇ·â´Þ¤á¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡Ê°éÀ®¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÍÑ¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤â´²ÍÆ¤µ¤òµá¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼éÈ÷¾åÃ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Í·¤Ð¤»¤ë¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÎý½¬¤ÇÁ´Éô¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤È¤é¤»¤¿¤ê¡¢µÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ç·ø¤µ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£º´Æ£¤ÎÀ³Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¬¤Á¤¬¤Á¤Ë¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯´ðËÜ¤¬¿È¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î¾º³Ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤âÆÀÅÀÎÏ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤Äº´Æ£¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢Ãæ¼´¤È¤·¤ÆË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î°¦¤Î¥à¥Á¤ò¤É¤¦ÎÈ¤È¤¹¤ë¤«¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]