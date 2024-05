5月15日 発表

ワコムは5月15日、「お知らせ」として同社の社名が記載されたコンテストに関する経緯説明を行なった。

これはAIを用いたコンテストについて開催が発表された際に後援協賛としてワコムの社名が記載されており、このことを受けてSNSのXなどでは多くの意見が投稿されていた。これに対し、本日5月15日に「お知らせ」として経緯説明を行なった。

今回、ワコムは協賛にあたっての問い合わせを事前に受けており、コンテストの内容を確認依頼をしていたものの、ワコム側の確認が行なわれる前にイベントのページ上で社名が掲載されたという。そのため、主催側が自発的に削除したことを明らかにした。

「お知らせ」の最後にはワコムでは協賛コンテストの内容確認をしていること、さらにクリエイティブ活動を行なうこと対し引き続き敬意をもって接していきたいということを示した。その上で「今回、こちらの確認が至らず、多くの方に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます」と謝罪している。

