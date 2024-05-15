子どももプラモ初心者も完成できる！ アオシマのお手軽カーモデル「ザ☆スナップキット」「楽プラ」新商品まとめ【第62回静岡ホビーショー】

2024年5月８日（水）から12日（日）まで、静岡県・ツインメッセ静岡にて「第62回静岡ホビーショー」が開催された。



まずは新シリーズ「楽プラ」から！ 子どもにも人気のパトカーや救急車がラインアップ。親子でプラモを楽しもう。



楽プラ スナップキット No.01-PC トヨタ クラウンパトロールカー／青島文化教材社／2024年9月発売予定／2,420円（税込）





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楽プラ スナップキット No.02-HM トヨタ ハイメディック救急車／青島文化教材社／2024年9月発売予定／2,420円（税込）



楽プラ スナップキット No.02-HM トヨタ ハイメディック救急車Amazon.co.jpで見る 楽プラ スナップキット No.03-MJ ニッサン R35 NISSAN GT-R 2024（ミレニアムジェイド）／青島文化教材社／2024年9月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.03-UM ニッサン R35 NISSAN GT-R 2024（アルティメイトメタルシルバー）／青島文化教材社／2024年9月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.03-MP ニッサン R35 NISSAN GT-R 2024（ミッドナイトパープル）／青島文化教材社／2024年9月発売予定／2,200円（税込）

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楽プラ スナップキット No.07-PR ランボルギーニ アヴェンタドールS（パールレッド）／青島文化教材社／2024年10月発売予定／2,420円（税込）



楽プラ スナップキット No.07-PW ランボルギーニ アヴェンタドールS（パールホワイト）／青島文化教材社／2024年10月発売予定／2,420円（税込）



楽プラ スナップキット No.08-DM トヨタ 86（ダークグレーメタリック）／青島文化教材社／2024年10月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.08-PR トヨタ 86（ピュアレッド）／青島文化教材社／2024年10月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.08-CW トヨタ 86（クリスタルホワイトパール）／青島文化教材社／2024年10月発売予定／2,200円（税込）



楽プラ スナップキット No.09-FR ホンダ NA1 NSX（フォーミュラレッド）／青島文化教材社／2024年12月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.09-PB ホンダ NA1 NSX（ベルリナブラック）／青島文化教材社／2024年12月発売予定／2,200円（税込） 楽プラ スナップキット No.09-SS ホンダ NA1 NSX（セブリングシルバー）／青島文化教材社／2024年12月発売予定／2,200円（税込）





楽プラ工具セット／青島文化教材社／2024年9月発売予定／1,320円（税込）

楽プラ工具セット楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る あみあみで見る DMMで見る ザ☆スナップキット No.21-E トヨタ GR 86（ブライトブルーII）／青島文化教材社／2024年5月発売／1,980円（税込）

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このイベントは、多くの模型メーカーが集う静岡県で毎年開催されている国内最大規模の模型ホビーイベントだ。今回は昨年をはるかに上回る合計97社＋2団体が出展。今年は8日、9日が業者招待日。10日が地元の小中高校生を招待し、模型文化に親しんでもらうための小・中・高校生招待日。そして11日、12日が一般公開日となっていた。今回もアキバ総研は現地を取材！ 各メーカーのブースで発見した気になる新アイテムをご紹介しよう。本稿ではアオシマこと、創業100周年の老舗メーカー・青島文化教材社の新商品をご紹介。その中から人気のカーモデル、特に初心者、キッズにも作りやすいいっぽうで本格的な仕上がりが楽しめる「ザ☆スナップキット」「楽プラ」新商品を特集してみた！