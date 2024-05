ITZY、本日（5月15日）日本3rdシングル『Algorhythm』を発表！17日からは日本公演開始

ITZYの日本人気が再び上がりそうだ。

【写真】ユナ、“伝説級のくびれ”を堂々披露!

ITZYは5月15日、日本3rdシングル『Algorhythm』をリリースした。

『Algorhythm』は昨年10月に発表した日本1stフルアルバム『RINGO』以降約7カ月ぶりに披露するアルバムで、同名のリード曲をはじめ、1日に先行公開した『No Biggie』、インスト音源まで計4曲が収録されている。

(画像=JYPエンターテインメント)ITZY

新曲のタイトル『Algorhythm』は、「I'll go with my rhythm」という表現に着眼して組み合わせた単語で「型にはまったアルゴリズムから抜け出し、自分だけのリズムで輝かせよう」という前向きなメッセージが込められている。

音源と共に公開されたミュージックビデオは、「ミュージックビデオの撮影現場」を背景にした独特な構成で定型化されたセット場を離れ、自由に自分を表わし生きていく物語を描いた。

2021年12月、初のベストアルバム『IT'z ITZY』を通じて日本の歌謡界に足を踏み入れたITZYは、正式デビューから約3カ月後の2022年3月、「第36回日本ゴールドディスク大賞」でアジア部門「ベスト3ニューアーティスト」賞を受賞。2022年4月と10月、それぞれ発表した1stシングル『Voltage』と2ndシングル『Blah Blah Blah』、2023年10月の1stフルアルバム『RINGO』でオリコン、タワーレコードなどの主要チャートで好成績を収めた。

(画像=JYPエンターテインメント)ITZY

なおITZYは5月17〜19日までの3日間、東京・国立代々木競技場 第一体育館で、22日の大阪城ホールで2度目のワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR 'BORN TO BE'」を行う。さらに、22日の大阪公演ではBeyond LIVEを通じてオンライン生中継も同時に行われる予定だ。

ITZYは日本4回公演をはじめ、「全世界28地域32公演規模」のワールドツアーを展開し、活躍に拍車をかける。

6月6日(以下、現地時間)シアトル、8日アメリカ・オークランド、11日ロサンゼルス、14日シュガーランド、16日アービング、18日アトランタ、20日フェアファックス、23日ニューアーク、26日シカゴ、28・29日トロント、7月20日台北、8月3日マニラ、10日香港でツアーを開く。