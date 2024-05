“JYP新人”NEXZ、収録曲「Starlight」ティザー映像を公開…謎めいたストーリー

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したJ.Y. Park作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、12月18日付オリコン・デイリーデジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、iTunes、LINE MUSIC、AWA、mu-mo、Rakuten Musicなど各音楽配信サイトで1位を獲得、さらにiTunesでは同時配信した「Miracle(Korean Ver.)」まで“K-POP”ジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。

また、楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」のパフォーマンスビデオも、公開6日でYouTube再生回数1,000万回超え、現在既に1,700万回再生を突破している。しかもデビュー前にして、日常の水分補給飲料アクエリアスとの大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬトピックで世間を驚かせたのも記憶に新しい。そして5月1日、世界中が切望していたNEXZの“グローバルデビュー”が遂に明かされた。5月13日には、NEXZ初出演&J.Y. Park作詞・プロデュースの新曲「Keep on Moving」起用で話題をさらった「アクエリアス」新CM「進む人のそばに。ステージ」篇の全国放映も開始している。そんな中、またもや彼等から新たな映像が届いた。NEXZのグローバルデビュー日の5月20日(月)に韓国リリースされる作品「Ride the Vibe」の収録曲「Starlight」のティザー映像だ。謎めいたストーリーと共に、スタイリッシュで洗練された映像世界の中、時間帯を問わず様々なシーンに射し込む光たち。一部解禁された楽曲から聴こえて来るコントラバスのピチカート・サウンドが誘う、スピリチュアルで多幸感溢れる独特の雰囲気。スポットライトに照らされ浮かび上がるコリオグラフィーも相まって、「Starlight」への期待値は高まるばかりだ。一方で、リードトラックとなる「Ride the Vibe」に関する情報は未だ全くない。得体が知れないからこそ、「Ride the Vibe」にも大いに興味を掻き立てられる。とにかく今は、NEXZからの続報を待とう。NEXZのグローバルデビューまで、残すところあと5日。彼等オリジナルのヴァイブスで、世界の音楽シーンに新たな光が降り注ぐ。