ファミリーマートは、5月24日(金)公開の映画『帰ってきた あぶない刑事(でか)』とコラボレーションした「あぶ刑事コラボブラックコーヒー『ABUDEKA IS BLACK』」21日(火)頃より順次、全国のファミリーマートにて数量限定で発売する(※地域により発売日が異なる場合があり)。『あぶない刑事』は、1986年のドラマ放送開始から38年、劇場版最新作から8年。数多くの社会現象を巻き起こし、ドラマ&映画史上において“伝説”を作った、舘ひろしと柴田恭兵の最強バディ刑事シリーズ。

ファミリーマートでは、5月24日(金)に公開される『帰ってきた あぶない刑事』とコラボして、「あぶ刑事コラボブラックコーヒー『ABUDEKA IS BLACK』」を発売。Dandy&Sexyな最高バディ「タカ&ユージ」のシルエットと、『ABUDEKA IS BACK』をもじった洒落っ気たっぷりなネーミングのオリジナルデザインのパッケージとなった(パッケージ、フタ全2種)。なお、こちらは世界NO.1バリスタ(World Brewers Cup 2016 優勝)の粕谷哲氏と共同開発した商品「ファミマル『ブラックコーヒー』」の数量限定パッケージとなる。「あぶ刑事コラボブラックコーヒー『ABUDEKA IS BLACK』(税込138円)は、5月21日(火)頃より順次登場。また、同日から27日までは、レジ付近に設置されている「FamilyMartVision」(一部店舗)にて、「タカ&ユージ」のアクションシーンなどを詰め合わせたムービーを放映する。