武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の正堂。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

【新華社武夷山5月15日】中国福建省北西部の武夷山の名所の一つ、隠屏峰の下に、南宋の儒学者で朱子学の創始者、朱熹（しゅ・き）が建てた「武夷精舎」がある。創建は淳煕10（1183）年で「紫陽書院」とも呼ばれ、2021年に省の文物保護単位（文化財）に指定された。

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎前の朱熹像。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の仁智堂。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の仁智堂。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎前の牌坊。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の内部。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の内部。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎内部の展示。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎内部の展示。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎内部の展示。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の内部。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の傍らを流れる九曲渓。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）

武夷山「武夷精舎」を訪ねて 中国福建省

武夷精舎の傍らを流れる九曲渓。（2023年5月27日撮影、武夷山＝新華社配信/畢建鴿）