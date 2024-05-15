Ê¿À®½é´ü¤ËÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤¬ÂçÇ®¶¸¡ª¡¡¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ú»³²¼¥á¥í¤ÎÊ¿À®¥ì¥È¥í°ä»º¡§033¡Û
¥ì¥È¥í°ä»º¤ò·¡¤êÊÖ¤¹»³²¼¥á¥í»á
µ²±¤ÎÈâ¤Î¥É¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦»³²¼¥á¥í¤Ç¤¹¡£µ²±¤ÎÄì¤ËËäË×¤·¤¬¤Á¤ÊÊ¿À®»þÂå¤Î°ä»º¤òº£½µ¤â·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÏÊ¿À®½é´ü¤Ë¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸¶ñ¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ä¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ê¤É¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÊ¿À®¸µÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Î³Ø¹»¤Ëà¤¤¤«¤ËÍ·¤Ù¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÊ¸¶ñ¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤ë¤«á¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤éÌ®¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Ï¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÍÑ¤Î¥Î¡¼¥È¤Ê¤Î¤ËµÆþ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶Ë¾®¤Ç¤¹¡ª
´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï³Ø½¬¥Î¡¼¥È¡£¤Û¤ÜÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ËÌ¡²è¤¬°õºþ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬³Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£¤½¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤ÆÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å²¼¤Ë¤âÌ¡²è¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¥¹¥´¥í¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä³Ø½¬¥Î¡¼¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¡²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë³Ø½¬¥Î¡¼¥È¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂè9ÃÆ¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£½é´ü¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¾¯Ç¯Ì¡²èÉ÷¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¿Ê²½¡£RPGÅª¤Ê³»¤Ê¤É¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¯¥¨Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
µ¬³Ê³°¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ï¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤«¤ÄÁ´¥Ú¡¼¥¸°ã¤¦ÆâÍÆ¤ÎRPGÉ÷¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¥Î¡¼¥È¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸Æ±°ì¤Î·ÓÀþ¤Ç1¿§ºþ¤ê¤¬´ðËÜ¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤ÇÁ´¥Ú¡¼¥¸°ã¤¦ÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¡£Á´¥Ú¡¼¥¸¤ËÊÌ¤ÎÈÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¹â¥³¥¹¥È¾¦ÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«120±ß¤Û¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤¹þ¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÌ¡²è¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥´¥í¥¯¤âÍ·¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼ø¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ø¹»Â¦¤Ë¤·¤¿¤éàÌ¡²è¤ä¥²¡¼¥àá¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¶µ»Õ¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Êü²Ý¸å¤Î¿¦°÷¼¼¤Ç¶«¤Ö¡ÖÊ¸¶ñÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¥Î¡¼¥È¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¤à¤Ê¤·¤¯à¹»Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßá¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ª
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥È¤Ï²¿ºý¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢±ôÉ®¡¢¾Ã¤·¥´¥à¡¢²¼Éß¤¡¢¥«¥ó¥Ú¥ó¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Ç¤âÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ¡²è¤À¤±¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¼ïÊ¸¶ñ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯Çä¡£¥Î¡¼¥È¤ÎÌ¡²è¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¾Ã¤·¥´¥à¤Î»æ¤ÎÎ¢¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÊ¸¶ñ¤Ë¤¢¤ë°Å¹æÉ½¤Ç°Å¹æ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ÀïÎ¬¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯