愛月ひかる×珠城りょう、MC・天真みちるら宝塚OGでスペシャルイベント 『Adding My ColorフェスVol.2』開催が決定

『Adding My ColorフェスVol.2』が6月22日(土)に東京・ハリウッドホールで開催されることがわかった。

『Adding My Colorフェス』は、丸善ジュンク堂書店がスタートさせた「新たな挑戦を未来につなげる」プロジェクト。宝塚歌劇団のOGで、俳優、アーティスト、社長など様々なキャリアを歩むキャストたちが出演し、トークや客席参加型の企画を展開。5月から8月まで月に1回開催される。

第2回となる『Adding My ColorフェスVol.2』では、愛月ひかる、珠城りょうの2名が昼・夜の2公演に登場。MCは、天真みちるが担当する。各回とも内容を変え、その日その会場でのみ繰り広げられる“何が飛び出すか分からない”スペシャルイベントを予定しているとのこと。また、会場で行われるグッズ販売の購入者限定で、直筆サイン入りグッズが当たる質問コーナーも実施予定だ。

当日の物販では、『愛月ひかる タンブラー』などの『Adding My Color』オリジナルグッズ販売に加え、珠城りょうPOP UP SHOPも出店。5月の第1回に引き続き、宝塚OGのプロデュースブランドが集結したPOP UP SHOPも開催される。

フェスオフィシャルグッズ

トートバッグ:3,630円(税込)

コレクションカードホルダー:2,200円(税込)

メインキャストコラボグッズ

オリジナルノート全7種、各3,630円(税込)

千社札全7種、352円(税込)

コレクションカード全7種、275円(税込)

adding my color クリアファイル:440円(税込)

紅ゆずる 生きろ! 防災セット:27,500円(税込) ※受注生産品

MIYARURIKA 4カラーアイシャドウパレット:5,500円(税込)

美弥るりか ポーチ&メイクブラシ3本セット:4,565円(税込)

瀬戸かずやリングS:14,080円(税込) ※受注生産品

天寿光希 アイマスク:2,420円

彩凪翔 アロマキャンドル:2,420円(税込)

愛月ひかる タンブラー:3,300円(税込)

天真みちる なりきりおじさん顔パック:1,485円(税込)

『Adding My ColorフェスVol.2』のチケットは、5月26日(日)23時59分まで抽選受付中。そのほか詳細は、Adding My Color X公式アカウントなどを確認しよう。