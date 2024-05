シンガーソングライターの音羽-otoha-が、2024年6月からスタートするドラマ『墜落JKと廃人教師 Lesson2』に、新曲「先生布告」を主題歌として書き下ろし提供したことが明らかになった。原作は2017年7月より白泉社『花とゆめ』連載中の漫画『墜落JKと廃人教師』であり、現在18巻まで発売されているコミックスは累計400万部を突破している。2023年4月から6月まで放送されたドラマ『墜落JKと廃人教師』の続編を希望する声に応える形で、約1年ぶりに橋本涼・高石あかりが“Lesson2”で共演する。

■メジャー初のパッケージ「狂信者のパレード」



2024年5月29日(水)発売【完全生産限定盤(CD+Blu-ray)】KSCL-3530〜3531 ¥4,600(税込)https://kmu.lnk.to/pobcd▼CD01. 狂信者のパレード -The Parade of Battlers02. MAD HONEY03. あるものねだり04. ユウナギ05. 狂信者のパレード -The Parade of Battlers -iInstrumental-▼Blu-ray・<音羽-otoha- One-man LIVE “ハッピー・エンド・ロール”>at Shibuya WWW X・Behind the Scenes「狂信者のパレード -The Parade of Battlers」Music Video・「狂信者のパレード -The Parade of Battlers」Music Video・Behind the Scenes「MAD HONEY」・アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』Opening Video