Amazon Prime Videoにて15日より、実写版「デスノート」シリーズ4作品の見放題配信がスタート。Prime会員は追加料金なしで視聴できる。

配信開始したのは、2006年公開の映画「DEATH NOTE デスノート」、その続編となる「デスノート the Last name」、松山ケンイチ務める“L”が主役のスピンオフ作品「L change the WorLd」、「the Last name」の10年後が舞台となる2016年公開の「デスノート Light up the NEW world」の4作品。

ハリウッド版、テレビドラマ版は配信されないが、テレビアニメ版は5月15日現在で配信中となっている。