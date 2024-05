【Year1キャラクター Outfit 3】5月22日 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」(スト6)にて、Year1キャラクターのOutfit 3を5月22日に配信する。

今回追加されるのは「ラシード」、「A.K.I.」、「エド」、「豪鬼」の3つ目のコスチューム。「豪鬼」は鬼の面を被り、「ラシード」はスポーティーなコスチュームとそれぞれ個性的な姿で、自分が遊ぶキャラクターたちの見た目を変化させられる。

【『ストリートファイター6』 ラシード、A.K.I.、エド、豪鬼 Outfit 3ショーケーストレーラー】

