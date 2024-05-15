ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢19°ÂÂÇ12ÆÀÅÀ¤Ç5Ï¢¾¡¡õÃù¶â7¡¡ËüÇÈ5¹æV3¥é¥ó¡¢¿åÌî¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á
¡û ÆüËÜ¥Ï¥à 12 ¡Ý 3 À¾Éð ¡ü
¡ã7²óÀï¡¦¥¨¥¹¥³¥óF¡ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¤Î19°ÂÂÇ12ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£5Ï¢¾¡¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö7¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡¢2ÈÖ¡¦¾¾ËÜ¹ä¤¬Ï¢ÂÇ¤òÊü¤Á¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£3ÈÖ¡¦·´»Ê¡¢4ÈÖ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤¬5¹æ3¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ó3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤ÏÆó»à¤«¤é9ÈÖ¡¦¿åÌî¡¢Â³¤¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢Â³¤¯¾¾ËÜ¹ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò´º¹Ô¡£°ìÁö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤¬°ì¡¦ÆóÎÝ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ë´Ö¤Ë»°Áö¡¦¿åÌî¤¬4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï·´»Ê¤¬4¹æ2¥é¥ó¤ò±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Î¢¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø±¿¤Ó6¡Ý0¡£5²ó°Ê¹ß¤â6ÈÖ¡¦ÀÐ°æ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¢9ÈÖ¡¦¿åÌî¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³¤Ï¡¢5²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏÌðß·¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¿ù±º¡¢À¸ÅÄÌÜ¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡ã7²óÀï¡¦¥¨¥¹¥³¥óF¡ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¤Î19°ÂÂÇ12ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£5Ï¢¾¡¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö7¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡¢2ÈÖ¡¦¾¾ËÜ¹ä¤¬Ï¢ÂÇ¤òÊü¤Á¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£3ÈÖ¡¦·´»Ê¡¢4ÈÖ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤¬5¹æ3¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ó3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï·´»Ê¤¬4¹æ2¥é¥ó¤ò±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Î¢¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø±¿¤Ó6¡Ý0¡£5²ó°Ê¹ß¤â6ÈÖ¡¦ÀÐ°æ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¢9ÈÖ¡¦¿åÌî¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³¤Ï¡¢5²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏÌðß·¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¿ù±º¡¢À¸ÅÄÌÜ¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£