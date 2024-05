話題の新店3軒をまとめて紹介！ 人気のスイーツ店から、軽井沢のレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. PAYSAGE 代官山本店(東京・代官山)

2024年2月22日「PAYSAGE 代官山本店」が、代官山駅すぐ近くにオープンしました。百貨店の催事に出店すれば次々とスイーツが完売するなど、大人気のブランド「PAYSAGE」の旗艦店です。

PAYSAGE 代官山本店 写真:お店から

2. 麻布台 鳥しき(東京・神谷町)

2024年3月13日、麻布台ヒルズ マーケット内に、“日本一予約が取れない焼鳥屋”の異名を持ち、「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている「鳥しき」初の焼鳥・鳥惣菜専門店「麻布台 鳥しき」がオープンしました。

麻布台 鳥しき 出典:英昭さん

3. 飯箸邸(長野・御代田)

2024年1月、軽井沢にイタリアンレストラン「飯箸邸」がオープンしました。軽井沢駅からは車で30分ほどの場所にあります。

飯箸邸 出典:Yokohama-Dさん

文:食べログマガジン編集部

