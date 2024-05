キム・ドンジュン＆チェ・スジョン出演の韓国本格時代劇「高麗契丹戦争」KNTVにて8月より日本初放送

高麗8代王・顕宗(ヒョンジョン) の一代記を描いた「高麗契丹戦争」が、KNTVにて8月より日本初放送。初放送に先駆け、7月11日(木)に第1話が先行放送される。本作は、数々の苦難を乗り越えて高麗に平和をもたらした8代王・顕宗と、彼の政治の師でもあるカン・ガムチャン将軍を中心に、契丹の侵攻にさらされた激動の高麗時代を描く超大型本格時代劇。名ばかりの王、そして威厳ある為政者となる8代王・顕宗へと成長していく姿をキム・ドンジュンが熱演している。そして、チェ・スジョンが、顕宗を支えた忠臣カン・ガムチャン役を演じている。2023年のKBS演技大賞では大賞を含む7冠に輝いた話題作をぜひお楽しみに。

■番組情報

「高麗契丹戦争」(原題)

7月11日(木)午後10:30〜11:45 第1話先行放送

8月より、日本初放送スタート



全32話/Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved



出演:キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・ウォンジョン、ペク・ソンヒョン、イ・ミニョンほか



