２０年ぶりの全道大会出場を決めた大麻・高橋制央

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◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選　▽Ｃブロック代表決定戦　大麻６―１酪農学園大とわの森三愛（１５日・札幌円山）

　大麻が酪農学園大とわの森三愛を下し、２０年ぶり２度目の北海道大会出場を決めた。５月２２日に開幕する春季北海道大会（札幌円山）の代表１６校が出そろった。全道１０地区の代表１４校と北海、別海がセンバツ枠で出場する。出場校は以下の通り。

　▽センバツ枠

・北海（４年連続４０度目）

・別海（初）

　▽函館地区

・函館大柏稜（１１年ぶり２度目）

　▽室蘭地区

・駒大苫小牧（４年連続２０度目）

　▽札幌地区

・東海大札幌（２年ぶり３２度目）

・札幌第一（３年連続２３度目）

・大麻（２０年ぶり２度目）

・札幌国際情報（５年ぶり６度目）

・札幌大谷（２年連続５度目）

　▽小樽地区

・北照（２年ぶり３７度目）

　▽空知地区

・クラーク（４年連続６度目）

　▽旭川地区

・旭川実（６年ぶり１０度目）

　▽名寄地区

・稚内大谷（３年連続３０度目）

　▽北見地区

・遠軽（２年連続１９度目）

　▽十勝地区

・帯広大谷（５年ぶり３度目）

　▽釧根地区

・釧路江南（８年ぶり８度目）