【高校野球】大麻が大トリで２０年ぶりの北海道大会出場決める 代表１６校決定
◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選 ▽Ｃブロック代表決定戦 大麻６―１酪農学園大とわの森三愛（１５日・札幌円山）
大麻が酪農学園大とわの森三愛を下し、２０年ぶり２度目の北海道大会出場を決めた。５月２２日に開幕する春季北海道大会（札幌円山）の代表１６校が出そろった。全道１０地区の代表１４校と北海、別海がセンバツ枠で出場する。出場校は以下の通り。
▽センバツ枠
・北海（４年連続４０度目）
・別海（初）
▽函館地区
・函館大柏稜（１１年ぶり２度目）
▽室蘭地区
・駒大苫小牧（４年連続２０度目）
▽札幌地区
・東海大札幌（２年ぶり３２度目）
・札幌第一（３年連続２３度目）
・大麻（２０年ぶり２度目）
・札幌国際情報（５年ぶり６度目）
・札幌大谷（２年連続５度目）
▽小樽地区
・北照（２年ぶり３７度目）
▽空知地区
・クラーク（４年連続６度目）
▽旭川地区
・旭川実（６年ぶり１０度目）
▽名寄地区
・稚内大谷（３年連続３０度目）
▽北見地区
・遠軽（２年連続１９度目）
▽十勝地区
・帯広大谷（５年ぶり３度目）
▽釧根地区
・釧路江南（８年ぶり８度目）