【「Minecraft 15周年記念スキンシール」プレゼントキャンペーン】5月15日~ 開始(なくなり次第終了)【Xboxワイヤレスコントローラー 対象製品20%オフキャンペーン】開催期間:5月15日~5月23日

マイクロソフトは、「Minecraft」の15周年を記念して、Xbox Series X購入者にスキンシールをプレゼントするキャンペーンを5月15日より開始した。

また、同日より5月23日まで、協賛Xbox販売店で対象のXboxワイヤレス コントローラー購入時に参考価格より20%オフとなるキャンペーンが実施される。

「Minecraft 15周年記念スキンシール」プレゼントキャンペーン

キャンペーン開始日: 5月15日 (水)~

実施店舗:Xbox取り扱い販売店店頭およびアマゾン ジャパン

本キャンペーンでは、Xbox Series X購入者に、「Minecraft」の世界をイメージしたデザインの「Minecraft 15周年記念スキンシール」がプレゼントされる。記念スキンシールを使用してXbox Series Xの本体を装飾すれば「Minecraft」の雰囲気が楽しめる。

【実施店舗】

□Amazon.co.jpのページ

□上新電機のページ

□ビックカメラのページ

□ヤマダデンキのページ

□ヨドバシカメラのページ

※数量限定、なくなり次第終了となります。対象の店舗や詳細については各販売店にお問い合わせください。

Xboxワイヤレスコントローラー 対象製品20%オフキャンペーン

開催期間:5月15日 (水) ~ 5月23日 (水)

期間中、協賛Xbox販売店で対象のXboxワイヤレス コントローラーを購入すると参考価格より20%オフとなるキャンペーンが実施される。

対象製品

・Xbox ワイヤレス コントローラー

ロボット ホワイト

カーボン ブラック

ショック ブルー

パルス レッド

エレクトリック ボルト

ディープ ピンク

ベロシティ グリーン

アストラル パープル

リミックス

・Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

【実施店舗】

□Amazon.co.jpのページ

□上新電機のページ

□ビックカメラのページ

□ヤマダデンキのページ

□ヨドバシカメラのページ

□Microsoft Storeのページ

【実施店舗】

・実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なります。

・キャンペーンは在庫状況などにより、店舗ごと、販売店ごとに予告なく終了する場合があります。

(C)1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates