アイアン・メイデンのブルース・ディッキンソンは、13歳のとき寄宿学校へ送られ、そこで虐めにあったが、その体験により強靭さを身につけることができたという。彼は、今週初め公開された『The Quietus』のインタビューで、こう語っている。「俺は寄宿学校では独りだった。定期的にぼこぼこにされてた。毎晩のようにな。宿舎の明かりが消されると、15人ものキッズが俺をぶん殴るんだ。かなり酷かったよ。だが、それはとんでもない強靭さを形成するんだ。俺の将来に役立った。お薦めはしないがな。これほど不愉快な経験をしなくとも、形成することはできる」

