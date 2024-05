映画「ハリー・ポッター」シリーズで使用された衣装や小道具などを室内展示する施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」に、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する魔法の移動手段からインスピレーションを受けたグッズが登場!

2024年5月15日より「ボーバトンの馬車」「ハグリッドのバイク」「ホグワーツ特急」シリーズに東京限定グッズを加えた「トラベルシリーズ」が発売されます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「トラベルシリーズ」グッズ

発売日:2024年5月15日(水)

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京にある、世界最大のハリー・ポッター・ショップ。

ハリー・ポッター・ショップでは、映画に登場する象徴的な移動の瞬間を再現したアイテムを使って、自分だけの魔法の旅に出ることができるグッズが多数販売されています。

そんなハリー・ポッター・ショップに「ボーバトンの馬車」「ハグリッドのバイク」「ホグワーツ特急」シリーズに東京限定アイテムを加えた「トラベルシリーズ」が登場。

「ボーバトン魔法アカデミー」とホグワーツ特急のハンドタオル、クルトガのシャープペンはスタジオツアー東京限定グッズです。

また、ブルーの色合いが鮮やかな「ボーバトン魔法アカデミー」をイメージしたサッチェルバッグも、日本国内限定グッズとして販売されます☆

ホグワーツ特急&総柄シリーズ

グッズ名・価格:

・キャップ 3,200円(税込)

・パスポートホルダー&ラゲッジタグのセット 3,400円(税込)

・マグカップ 1,800円(税込)

・ハンドタオル 935円(税込)※スタジオツアー東京限定

・クルトガ シャープペン 1,320円(税込)※スタジオツアー東京限定

ロンドン、キングズ・クロス駅、9と4分の3番線およびホグズミード駅の間を走る汽車「ホグワーツ特急」にインスパイアされた「ホグワーツ特急&総柄シリーズ」

ホグワーツ特急&総柄シリーズからは、荷物を軽くまとめるのにぴったりな、洗練されたグレーの「パスポートホルダー&ラゲッジタグのセット」が登場します。

ホグワーツ特急と「ロンドン・ホグワーツ」の金箔文字をあしらったリッチなワインレッドのパスポートホルダーと、「ロンドン・ホグズミード」の文字と象徴的な9と3/4番線のロゴを鮮やかな箔押しであしらわれているのがポイントです。

さらに、スタジオツアー東京限定グッズとして「ハンドタオル」と「クルトガ シャープペン」もラインナップされます。

ボーバトンの馬車シリーズ

グッズ名・価格:

・ペン 900円(税込)

・スウェットシャツ 6,500円(税込)

・キャンバストートバッグ 2,000円(税込)

・プレミアム・ノートブック 4,000円(税込)

・サッチェルバッグ 8,800円(税込)※日本国内限定。スタジオツアー東京以外での購入可能

・パスポートホルダー&ラゲッジタグのセット 3,400円(税込)

・マグカップ 2,400円(税込)

・ハンドタオル 935円(税込)※スタジオツアー東京限定

「ボーバトン魔法アカデミー」のシンボルカラーである青を基調とした「ボーバトンの馬車シリーズ」

空飛ぶ馬車をモチーフに、馬とゴールドの箔押しで魔法界の魅力が表現されています。

スウェットシャツには白馬の前に「ボーバトン」の金箔文字、背中には「Above the Clouds(雲の上)」の青い文字とともに、息をのむような馬の飛翔シーンが描かれています。

魅力的な馬車がプリントされたトートバッグには、複雑なプリントのディテールとゴールドの箔押しが施されています。

また「ボーバトン魔法アカデミー」の校章をあしらったステーショナリーやマグカップなども展開。

落ち着きのあるカラーで仕上げられた、普段使いしやすいグッズばかりです。

さらに日本国内限定グッズとして「サッチェルバッグ」も登場。

フロント部分に「ボーバトン魔法アカデミー」の校章を大胆に型押しした、物語の世界観あふれるファッションアイテムです。

ハグリットのバイクシリーズ

グッズ名・価格:

・スリープ・アイマスク 1,800円(税込)

・マグカップ 1,800円(税込)

・ノートブック 2,600円(税込)

・ショッパー 650円(税込)

人間のハグリッド氏と巨人のフリドウルファとの間に生まれた、半巨人の魔法使い「ルビウス・ハグリッド」

そんな「ルビウス・ハグリッド」の乗っているバイクにインスパイアされた「ハグリットのバイクシリーズ」も販売されています。

アイマスクには「ルビウス・ハグリッド」のアイコンであるバイクを操縦するときに着用するゴーグルを彷彿とさせるシルバーとネイビーをセレクト。

バイクのアートを大胆に落とし込んだマグカップやノートブック、ショッパーにも注目です。

映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する魔法の移動手段からインスピレーションを受けたグッズが盛りだくさん。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて販売されている「トラベルシリーズ」グッズの紹介でした☆

大広間で特別ゲストを招いたプレイベントを開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「1周年 アニバーサリー」 大広間で特別ゲストを招いたプレイベントを開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「1周年 アニバーサリー」 続きを見る

貴重な展示、グッズショップやレストラン&カフェも!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 徹底ガイド 貴重な展示、グッズショップやレストラン&カフェも!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 徹底ガイド 続きを見る

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros.

Entertainment Inc. Harry Potter Pub-lishing Rights © J.K.R.© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホグワーツ特急やボーバトンの馬車モチーフ!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「トラベルシリーズ」 appeared first on Dtimes.