BABY-G“珊瑚礁”カラーの腕時計、ダイヤルに「フタイロサンゴハゼ」のシルエット

BABY-G(ベイビージー)から、「フタイロサンゴハゼ」をモチーフにした腕時計が登場。2024年6月14日(金)より発売される。

「フタイロサンゴハゼ」着想の“珊瑚礁”カラー腕時計

今回登場するのは、珊瑚礁の保全活動を行う「アクアプラネット」が管理している、カシオサンゴ畑に生息する魚「フタイロサンゴハゼ」をモチーフにした耐衝撃ウォッチ。ベースモデルとして、立体的な文字盤のデザインが特徴の「BA-110」を採用した。時分針をサンゴに見立てて中央部分にコーラルピンクを取り入れつつ、ダイヤルに「フタイロサンゴハゼ」のシルエットをあしらい、サンゴに寄り添う姿を表現している。

ベゼルやバンドは、淡いペールピンクかつマットな質感に仕上げた。また、バンドには、アクアプラネットの“珊瑚礁”ロゴマークと「OUR OCEAN, OUR FUTURE」のメッセージを、裏蓋には、「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻んでいる。

【詳細】

BABY-G×アクアプラネット「BA-110AQ」

発売日:2024年6月14日(金)

価格:17,600円



<仕様>

構造:耐衝撃構造

防水性能:10気圧防水

ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示

ストップウオッチ:1/100秒、24時間計、スプリット付き

タイマー:セット単位 1分、最大セット 24時間、1秒単位で計測

アラーム:時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報

その他の機能:フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替機能、LEDライト(残照機能付き)

常温携帯精度:平均月差±30秒

使用電源・電池寿命:SR726W・約3年

大きさ:46.3×43.4×15.8mm

質量:約45g



【問い合わせ先】

カシオ計算機 お客様相談室

TEL:0120-088925(時計専用)

