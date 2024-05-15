「ラブコメヒロイン大解剖 90´s少年マンガ編」本日発売！90年代の少年マンガより「電影少女」や「らぶひな」などのヒロインを特集
【ラブコメヒロイン大解剖 90´s少年マンガ編】
5月15日 発売
発売日：5月15日
(C)SAN-EI CORPORATION All Rights Reserved.
5月15日 発売
三栄は、書籍「ラブコメヒロイン大解剖 90´s少年マンガ編」を5月15日に発売した。価格は1,210円。
本書は、90年代の少年マンガの中から人気を博したラブコメマンガの女性ヒロインをピックアップし、その魅力を存分に伝える1冊。「電影少女」・「I’’s」（桂正和氏）、「らぶひな」・「A・Iが止まらない！」（赤松健氏）、「GS美神 極楽大作戦!!」（椎名高志氏）・「らんま1/2」（高橋留美子氏）・H2（あだち充氏）が登場する。
「ラブコメヒロイン大解剖 90´s少年マンガ編」
発売日：5月15日
定価：1,210円
仕様：オールカラー128P/A4変・平綴じ
全国の書店・コンビニにて発売
「電影少女 あい編」
「I’’s アイズ」
「ラブひな」
「A・Iが止まらない！」
「GS美神 極楽大作戦!!」
「らんま1/2」
「H2」
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