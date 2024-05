iPadシリーズの最上位モデルであるiPad Pro(2024)が2024年5月15日に登場しました。同年5月7日に開催された新製品発表イベントでは「Apple製品史上最薄」と「M4チップ搭載」がアピールされたiPad Pro(2024)の実物をさっそくGIGAZINE編集部で入手できたので、まずはその見た目をじっくり見てみました。iPad Pro - Apple(日本)

https://www.apple.com/jp/ipad-pro/iPad Pro(2024)の11インチモデルと13インチモデルを購入しました。◆iPad Pro(2024) 11インチモデルまずは11インチモデルを開封します。今回購入したのはWi-Fiモデルで、ストレージサイズは1TB、本体カラーはシルバーを選択しました。箱の裏にある封止めシールをペリペリとはがします。フタを開けると、包装紙に包まれたiPad Pro本体が箱に収まっていました。iPad Pro本体をチェック。サイズは縦249.7mm×177.5mmです。背面はこんな感じ。カメラモジュールには12MP広角のメインカメラが1つとアダプティブTrue Toneフラッシュ、マイク、各種センサーが配置されています。背面にあるAppleのロゴは排熱のために銅製となっています。背面下部には「iPad Pro」の文字とSmart Connectorの端子があります。底面にはスピーカーグリルがあり、中央にUSB-Cポートが配置されています。厚さは5.3mm。右側面には音量調節ボタンと磁気コネクタがあります。左側面はこんな感じ。天面にもスピーカーグリルが1対。中央の穴はマイクです。本体重量は実測で442gでした。さらに本体に加えて、箱には「Designed by Apple in California」と書かれた紙ケースが入ってました。紙ケースの中身はクイックスタートガイドと注意書き。さらに紙ケースの下には、電源アダプタとUSB-C充電ケーブルが入っていました。電源アダプタの出力は20Wで、5V=3Aあるいは9V=2.22A。◆iPad Pro(2024) 13インチモデル今度は13インチモデルを開封します。購入したのはWi-Fi+Cellularモデルで、ストレージサイズは256GB、本体カラーはスペースブラックです。封止めシールをペリペリ。包装紙に包まれた本体が登場。13インチモデルのサイズは縦281.6mm×横215.5mm。背面はこんな感じ。カメラモジュールは11インチモデルと同じです。銅製のAppleロゴ背面下部にはiPad Proの名前とSmart Connectorの端子があります。底面にはスピーカーグリルが1対とUSB-Cポート。本体の厚さは5.1mmです。右側面には音量調節ボタンと磁気コネクタ。左側面天面にはスピーカーグリルが1対とマイクの穴があります。本体重量は実測で584gでした。箱には本体に加えて、「Designed by Apple in California」と書かれた紙ケースが入っていました。紙ケースの中身はクイックスタートガイドと注意書き。電源アダプタとUSB-C充電ケーブル。本体カラーがスペースブラックだと、USB-C充電ケーブルの色が黒になっていました。電源アダプタの出力は20Wで、5V=3Aあるいは9V=2.22A。◆11インチモデルと13インチモデルを並べてみた11インチモデル(左)と13インチモデル(右)を並べて大きさを比べてみたところ。厚さは11インチモデルが5.3mmで、13インチモデルが5.1mm。実際に並べてみると、ほんのわずかに11インチモデル(左)の方が分厚いように見えます。iPad Proの13インチモデルは「Apple製品史上最薄」とのことで、5月7日のイベントでは「2008年に登場したiPod nanoよりも薄い」とアピールされました。残念ながらiPod nanoは手元にありませんでしたが、厚さ7.8mmのiPhone 15(一番左)と並べてみると、その薄さがよくわかります。11インチのGoogle Pixel Tablet(一番左)と、iPad Proの2モデルを並べてみました。ディスプレイサイズ11インチのGoogle Pixel TabletとiPad Proの11インチモデルだと、本体サイズはiPad Proの方がわずかに小さいことがわかります。Google Pixel Tabletの厚さは8.1mmで、iPad Proの11インチモデルの厚さは5.3mmなので、iPad Proの11インチモデルの方がかなり薄いといえます。重量はGoogle Pixel Tabletが489g、iPad Proの11インチモデルが442gなので、同じディスプレイサイズでもiPad Proの方が軽くなっています。◆iPad Pro(2024)用Magic KeyboardiPad Proの13インチモデル用にMagic Keyboardも購入。色は本体カラーに合わせてブラックを選択しています。Magic Keyboardは本体カバーとしても使うことができます。カバーのフタの内側にキーボードとトラックパッドが搭載されています。キーボードの配列はこんな感じ。キーボードの周囲やトラックパッド横のパームレストはアルミニウム製となっています。左側面。Magic Keyboardのヒンジが開く角度はおよそ90度。さらにiPad Pro本体を固定する部分は約45度曲がります。iPad Proの角度を自由につけることができ、折れ曲がりはスムーズですが、iPad Proがフラフラと揺れてしまうことはありません。ヒンジの左側面にUSB-Cポートがあります。手前側面はこんな感じ。右側面裏面はこんな感じで、すべり止めや高さを調整する足などはありません。実際にiPad Proの13インチモデルを固定するとこんな感じ。Smart ConnectorとMagic keyboardが磁石でぴたっと固定され、かなりの力を加えないと外れないようになっています。iPad Proの13インチモデルにMagic Keyboardを装着した状態で重さを測定したところ、1239gでした。◆Apple Pencil Proまた、今回iPad Pro(2024)と同時にApple Pencil Proも登場したので、同時に購入しました。本体はこんな感じ。見た目は第2世代Apple Pencilとほぼ同じ。本体のお尻の部分にAppleのロゴと「Pencil Pro」が書かれていました。重さは実測で19gです。今度はiPad Proに搭載されているM4の性能を知るべくベンチマークアプリを回してみる予定なので、乞うご期待。<つづく>