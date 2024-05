レゴグループが展開する、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズ。

そんな「大人レゴ」シリーズから、「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」と「レゴ(R)アート 天の川銀河」が、2024年5月18日(土)より登場!

月面着陸を目指すアルテミス計画で話題の「宇宙」をテーマにした、人類の壮大なロマンに触れられるラインナップです☆

レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム/レゴ(R)アート 天の川銀河

発売日:2024年5月18日(土)

※レゴInsidersメンバー・レゴストア メンバーズクラブの方は、2024年5月15日(水)より購入可能

販売店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ブランドストアおよびレゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

※「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」のみ、Amazon レゴ ショップ、その他、全国のレゴ取り扱い店&オンライン店舗でも販売されます

※取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗に問合せください

さまざまな大人の興味、関心に合わせ、植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広いラインアップで製品展開をしています。

一人で組み立てに没頭しながらクリエイティブな時間を満喫したり、家族や友人と組み立てることで、完成した作品を分かち合う喜びが満喫できるシリーズです。

そんな「大人レゴ」から、“宇宙”をテーマにした新製品「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」と「レゴ(R)アート 天の川銀河」が登場!

今回販売される製品は、アルテミス計画において、日本人宇宙飛行士の初となる月面着陸が予定されるなど関心が集まっている「宇宙」をテーマに、人類の壮大なロマンに触れられるラインアップになっています。

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方への贈りものとしてもぴったりです。

「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」

格納式供給ライン

価格:36,480円(税込)

製品番号:10341

対象年齢:18歳以上

ピース数:3,601個

サイズ(完成時):(約)高さ70×幅27×奥行30cm

「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」は、固体ロケットブースター2基を装備した2段式ロケットのNASA月探査「アルテミス」とカプセル形状の宇宙船「オリオン」、そして、移動発射台を備えたNASAが誇るアルテミス スペース・ローンチ・システムを細部までリアルに再現したレプリカモデルです。

ロケットを垂直に支える構造を備えた移動発射台

格納式供給ライン、ロケットを垂直に支える構造、

乗組員の搭乗ブリッジ

さらには乗組員の搭乗ブリッジといった発射台のつくりや機能についても学ぶことができます。

切り離せる固体ロケットブースター

2段式ロケットは固体ロケットブースターや各段を切り離すことも可能です。

また、ロケット内に搭載できる宇宙船「オリオン」は、太陽光パネルを広げてスタンドに飾ることもできます。

「レゴ(R)アート 天の川銀河」

「You are Here」と印字されたタイル

価格:27,980円(税込)

製品番号:31212

対象年齢:18歳以上

ピース数:3,091個

サイズ(完成時):(約)高さ40×幅65×奥行5cm

「レゴ(R)アート 天の川銀河」は、無数の星が輝く宇宙の美しさを表現した3Dウォールアートのセットです。

3,091ピースのブロックやパーツを積み重ねていくと、小型の恒星トラピスト1、プレアデス星団、カニ星雲、創造の柱など銀河の特徴を捉えた美しい3Dアートが完成します。

また、地球の位置を示す「You are Here」(現在地)と印字された遊び心あるタイルも付いています。

基礎パネルごとに分割して組み立てられる

加えて、本セットには、基礎パネル5枚が含まれており、それぞれのパネルに付属した組み立て説明書を見ながら、家族や友人と一緒に組み立てを楽しむこともできます。

天の川銀河の解説をダウンロードできるQRコード付き

また、各説明書に付いているQRコードをスキャンして専用サウンドトラックをダウンロードすれば、天の川銀河についての解説を聴きながら、組み立て過程を楽しむことも可能です。

さらに、完成した作品は、専用ハンガーで壁掛けにしてアート作品としても楽しむことができます。

宇宙に想いを馳せる、NASA月探査「アルテミス」とカプセル形状の宇宙船「オリオン」、そして「天の川銀河」の大人レゴ!

「レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」と「レゴ(R)アート 天の川銀河」は、各販売店舗にて、2024年5月18日(土)より販売開始です。

