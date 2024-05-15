²ìÍè¸¿Í¤¬¿ÍÀ¸½é¤Îà»ØáÌò¡¡£³£°Âå¤Ç¥«¥é¥À¤ËÊÑ²½¡Öµ¤°µ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Õ£â£é£å¡¡¾É¾õ¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡Ø¥æ¥Ó¡¼¡Ù¿·£Ô£Ö£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡¦»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ó¡¼¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂ¾õ¤äÂÐ½èË¡¡¢¶á¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÂ¾õ¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡£²ìÍè¤Ï¥æ¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥êÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»Ø¤Ç°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢à»ØáÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£Ã£Í¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½é¤á¤Æ»ØÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦²ìÍè¤Ï¡ÖÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç»Ø¤ò¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ã´³¤Îº¤ÏÇ¤ò¸«¤»¤Ä¤ÄÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ø¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ´´¤ò¹ó»È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÂÎ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»ØÌò¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿£Ã£Í¤ËËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸¡º÷¤·¤¿¾É¾õ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤°µ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç·ë¹½Æ¬¤¬ÄË¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á°¤è¤êÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ¤Ï£³£°Âå¤Ç¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥æ¥Ó¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£